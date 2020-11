Radler-Stammtisch Ilm-Kreis online

Ilm-Kreis. Fahrradfahrer in Arnstadt, Ilmenau und anderen Orten der Region sprechen am 26. November über ihre Pläne für Weihnachten und kommendes Jahr.

Am Donnerstag, 26. November, 19.30 Uhr, treffen sich die Mitglieder des Radfahrerclubs ADFC Ilm-Kreis wieder online zum Radler-Stammtisch. Der Link steht auf der Webseite. Die Themen: Die Weihnachtswanderung werde wohl nicht in gewohnter Weise stattfinden. Wie wollen die organisierten Radler damit verfahren? Online mit Bring your own Glühwein? Zudem geht es um den Tourenplan für nächstes Jahr, Infos von der letzten AG Radverkehr und die Diskussion zu Sinn und Unsinn von hohen Bordsteinkanten an den Straßen.