Ragna Schirmer im Konzert

Im Juli nimmt die Kirchenmusik in Arnstadt Fahrt auf: Kantor Jörg Reddin präsentiert ein volles Programm von Konzerten, musikalischen Gottesdiensten und Orgelmusik in der Bachkirche. Ein Höhepunkt sind die beiden Sonderkonzerte von Ragna Schirmer, die am 19. Juli Bachs „Goldbergvariationen“ spielt. Sie tritt um 15 und um 18 Uhr auf, Tickets gibt es in der Touristinformation. Bereits am Sonntag, dem 5. Juli, wird um 10 Uhr zum musikalischen Gottesdienst gebeten. Es spielen Edwin Ilg an der Violine und Jörg Reddin an der Orgel.