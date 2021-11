Rathaus in Stadtilm bleibt für Besucher geschlossen

Stadtilm. Termine vor Ort sind nur unter strikten Regeln möglich:

Keinen Besucherverkehr mehr gibt es ab sofort im Rathaus in Stadtilm. Grund sei die Pandemieverordnung, so eine Sprecherin der Stadt. Bürger werden gebeten, ihre Anfragen telefonisch oder auf elektronischem Wege an die Beschäftigten der Stadtverwaltung zu richten. Persönliche Termine seien nur in Ausnahmefällen möglich, allerdings nur unter 3G-Regeln. Das heißt, die Besucher müssen geimpft oder genesen sein oder einen aktuellen Test haben. Die Beschäftigten kontrollieren, ob die Voraussetzungen vorliegen. Auch bereits vereinbarte Termine im Melde- und Standesamt finden unter 3G statt.

Erreichbar sind die Rathausbeschäftigten unter Telefon: 03629/ 668813 oder unter poststelle@stadtilm.de.