Regenrückhaltebecken an der Ilmtalbrücke wird gesäubert

Gut gesichert durch einen hohen Zaun sind die Regenrückhaltebecken an Autobahnen und an der neuen Bundesstraße 90n. Nun wurde das Tor an der Talbrücke zwischen Stadtilm und Griesheim geöffnet. Aber nur, weil dort eine große Baumaschine dafür sorgt, dass der Schlamm aus dem Becken gebaggert werden kann. Seit Ende 2017 ist die Strecke zwischen Traßdorf in Richtung Rudolstadt für den Verkehr freigegeben. Mittlerweile haben sich hier 60 Zentimeter Schlamm am Boden und an den Wänden angesammelt. Die müssen nun raus und werden fachmännisch entsorgt.