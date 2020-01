Zur 13. Berufsinformationsmesse der Unternehmen des Erfurter Kreuzes in Verbindung mit einem Tag der offenen Tür fanden im Berufsschulzentrum wird jetzt wieder eingeladen.

Ilm-Kreis. Am 25. Januar wird wieder zur Berufsinformation in die Arnstädter Berufsschule eingeladen.

Rekord bei Ausstellern der Berufsmesse

Nach dem Erfolg der 12. Berufsinformationsmesse (BIM) vergangenen Jahr haben die Veranstalter des Vereins Initiative Erfurter Kreuz mit ihren Partnern, dem Berufsschulzentrum Arnstadt-Ilmenau und der Stadt Arnstadt, die Anmeldephase für die 13. Auflage der Berufsinformationsmesse abgeschlossen. Die findet am kommenden Samstag von 9 bis 13 Uhr wieder im Berufsschulzentrum in der Karl-Liebknecht-Straße in Arnstadt statt. Hauptzielgruppe der Messe sind Schüler ab der 7. Klasse, deren Eltern und Lehrer.

73 Aussteller haben sich angemeldet – acht mehr als im vergangenen Jahr. Dazu zählen auch neun Aussteller, die erstmals teilnehmen, wie die Chema Prozess- und Systemtechnik GmbH, die Bundespolizei Erfurt oder die Lindig Fördertechnik GmbH. Sie und die anderen Aussteller präsentieren mehr als 70 Berufsbilder von „A“ wie Automobilkaufmann/-frau bis „Z“ wie Zerspanungsmechaniker sowie mehr als 20 Studiengänge der Wirtschaftsregion Erfurter Kreuz.