Rennsteigregion geht seit fast einem Jahr getrennte Wege

22 Jahre bildeten die Gemeinden Frauenwald, Schmiedefeld und Stützerbach eine Einheit. Doch seit dem 1. Januar 2019 verließen die Kommunen das gemeinsame Dach der Verwaltungsgemeinschaft Rennsteig und gingen getrennte Wege. Schmiedefeld ließ sich von Suhl eingemeinden – Frauenwald und Stützerbach gingen nach Ilmenau.

„Wir haben insgesamt einen guten Schritt gemacht und langfristig unsere Zukunft gesichert“, schätzt Schmiedefelds Ortsteilbürgermeister Reinhart Pulvers (Freie Wähler) auf Anfrage unserer Zeitung ein. Suhl engagiere sich für den neuen Ortsteil, Gespräche werden auf Augenhöhe geführt, sagt Pulvers. „Ich bin froh, dass die Zeit der Verwaltungsgemeinschaft vorbei ist, weil ich sehe, dass die Verwaltungsqualität erheblich gestiegen ist“, lautet sein Urteil. Angelegenheiten aus Schmiedefeld würden mit einer fachlichen Tiefe behandelt, „die ich vorher nicht kannte“, findet der Ortsteilbürgermeister.

Einwohner Schmiedefelds werden gefragt

Derzeit werden die Einwohner Schmiedefelds dazu befragt, wie mit der Eingemeindungsprämie umgegangen werden soll, die der Ort durch seinen Beitritt zu Suhl erhielt. Von den 1,5 Millionen Euro wurde ein Teil verwendet, um zu Zeiten der Eigenständigkeit begonnene Vorhaben zu beenden. Ein Großteil des Budgets steht aber für neue Projekte zur Verfügung. 90 Vorschläge gingen dazu bei der Verwaltung ein. Ideen zur Verwendung sind etwa der Bau eines neuen Spielplatzes, die Zukunft des Waldbads, oder das Thema Bahnhof.

Auch in Stützerbach geht das Leben nach der Gebietsreform weiter. Vor kurzem erst wurde der neue Ilmenauer Ortsteil zum Förderschwerpunkt der Dorfentwicklung erklärt. Auf dieser Basis erhalten sowohl private als auch kommunale Vorhaben von 2020 bis 2024 Zuschüsse des Landes Thüringen. Im Vorfeld hatten sich zahlreiche Einwohner des Ortes Gedanken über die Zukunft gemacht. Das Entwicklungskonzept ist gleichzeitig die Grundlage für die Wiederanerkennung des Ortsteils als Luftkurort, von denen es in Thüringen lediglich drei gibt. „Es ist eine Bereicherung, dass Stützerbach zu Ilmenau gekommen ist“, findet CDU-Stadtrat Kurt Retzlaff.

Feuerwehr sieht auch Vorteile

In Frauenwald ist die Eingemeindung ebenfalls weitgehend geräuschlos verlaufen, wenngleich nicht immer reibungslos: Zum Teil kontrovers diskutiert wurde die Anpassung von Bestimmungen, wie im Fall der Baumschutzsatzung, die in Ilmenau restriktiver ausfällt - und nun auch in den neuen Ortsteilen gilt. Und auch in der örtlichen Feuerwehr, vormals ganz auf sich gestellt, knirschte es zunächst wegen neuer Regelungen. Allerdings habe die Fusion auch Vorteile, berichtet Wehrleiter Andreas Anschütz. Allein der Umgang mit der Wartung von Atemschutzgeräten sei viel einfacher geworden, lautet seine Einschätzung.

In das Waldbad müsste investiert werden

Sorgen machen sich die Frauenwalder allerdings um ihr Waldbad. Laut Stadtverwaltung sind die Bedenken aber unbegründet. Mit der Eingemeindung des Ortes sei man auch in den Pachtvertrag mit den privaten Eigentümern der Anlage eingestiegen. Die Kommune halte daher ihrerseits an der Erfüllung fest. „Wir hegen und pflegen das Bad“, versichert der Leiter des Ilmenauer Sport- und Betriebsamts, Lars Strelow. Allerdings gebe es „sichtbar investiven Bedarf“, den man erst einmal genau beziffern müsse.