Repertoirevielfalt von Bach bis Disney in der Arnstädter Bachkirche

The King's Singers in Arnstadt: Das sechsköpfiges A-cappella-Ensemble aus Großbritannien ist schon selbst längst eine Legende.

Arnstadt. Den Abschluss der diesjährigen Thüringer Bachwochen bildet die A-cappella-Gruppe The King’s Singers in Arnstadt.

„Legacies“ (Legenden) hatten The King’s Singers ihr Konzert am Sonntagabend in der Bachkirche überschrieben – finaler Höhepunkt der diesjährigen Thüringer Bachwochen.

Eigentlich ist das sechsköpfiges A-cappella-Ensemble aus Großbritannien schon selbst längst eine Legende. Der Name verweist auf das King’s College in Cambridge, an dem die Gruppe 1968 von damaligen Chorstipendiaten gegründet wurde. Doch Patrick Dunachie, Edward Button (beide Countertenor), Julian Gregory (Tenor), Christopher Bruerton, Nick Ashby (beide Bariton) und Jonathan Howard (Bass) stehen ihren Vorgängern in Sachen Klangfülle und bestens aufeinander abgestimmten Stimmen in nichts nach.

Hinsichtlich ihres Repertoires besitzen The King’s Singers eine große Bandbreite von Werken des Barock, der Renaissance und Romantik bis zu zeitgenössischen Stücken, sodass sie sich in Bezug auf ein bestimmtes Genre nicht wirklich festlegen lassen. Dabei singen sie in den unterschiedlichsten Sprachen. Beides zeigte sich auch beim Programm in Arnstadt. Für dieses hatten die sechs Sänger vor allem Werke von Komponisten ausgewählt, die im Jahr 2022 ein Jubiläum hatten oder begehen werden.

So gedachte man mit Thomas Weelkes und William Byrd, die beide vor 400 Jahren verstarben, zwei der größten englischen Komponisten der Renaissance. Während dieses Werk, in Englisch und Latein gesungen, religiösen Inhaltes waren, wurde es anschließend mit György Ligeti humorvoll: Der Ungar komponierte „Nonsense Madrigale“, deren Texte sich an Geschichten aus „Alice im Wunderland“ orientieren. Auch, wer der englischen Sprache nicht mächtig war und deshalb nicht verstand, wie ein Hummer eine Schnecke zum Tanz aufforderte, ahnte an der Performance der sechs Sänger den Humor.

Im Laufe der Zeit sind Arrangements direkt für die Gruppe, die als beste A-cappella-Formation unserer Tage gilt und in Sachen Repertoirevielfalt auch die legendären Comedian Harmonists längst überholt hat, geschrieben worden. So von der amerikanisch-peruanischen Komponistin Gabriela Lena Frank, deren 50. Geburtstag man ehrte, oder von Bob Chilcott, einst selbst Mitglied der King’s Singers.

Auch wenn in diesem Fall kein Jubiläum anstand, Johann Sebastian Bach durfte nicht fehlen. „Es wäre unverzeihlich, wenn nicht in dieser herrlichen Kirche auftreten würden, ohne den Mann zu ehren, der hier Organist war und einer der größten Komponisten aller Zeiten wurde“, erklärte Howard. So erklang zunächst „Ein feste Burg“ nach Martin Lothar, anschließend zwei Choräle aus der Matthäus- beziehungsweise Johannes-Passion. Anschließend entboten die Musiker Bach ihre Verehrung mit dem Werk „Deconstructing Johann“ von Dayrl Runswick, der eine humorvolle Geschichte erzählt, wie Bach nach dem Schreiben seiner berühmten d-Moll-Toccata (die möglicherweise in Arnstadt entstand) mit seinem weiteren Schaffen ringt.

Der anschließende Sprung zu den Disney Studios, die seit 100 Jahren bestehen, war keineswegs ein Stilbruch, sondern dank der künstlerischen Qualität der King’s Singers ein abschließender Hörgenuss, der mit reichlich Beifall und einigen Zugaben abgerundet wurde. Es sei stets eine Freude in Arnstadt zu singen, ließen die Künstler wissen; man komme gern wieder.