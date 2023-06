Retter finden vermisste Manebacher Seniorin nach 24 Stunden

Manebach. Eine Seniorin aus Manebach war seit Sonntagabend vermisst worden.Zwischen 30 und 40 Rettungskräfte machten sich auf die Suche nach ihr. In der Nacht zum Dienstag gab die Polizei schließlich Entwarnung.

Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tage gab es im südlichen Ilm-Kreis einen großen Rettungseinsatz wegen einer vermissten Person. Gesucht wurde diesmal nach einer 81 Jahre alten Frau aus Manebach.

Sie war, so schrieb es ihre Enkelin im sozialen Netzwerk Facebook, am Sonntag gegen 19 Uhr in der Manebacher Goethestraße mit ihrem Rollator zu einem Spaziergang aufgebrochen und später nicht wieder zurückgekommen.

Die Familie informierte am Abend schließlich die Rettungskräfte. Bei der Suche nach der Seniorin war Eile geboten. „Sie hat eine Demenz mit zeitlicher und örtlicher Orientierungslosigkeit sowie eine Zuckererkrankung, sodass sie auf regelmäßige Medikamenten- und Nahrungsaufnahme angewiesen ist“, schrieb die Enkelin in einem Hilfeaufruf auf Facebook. Wie Florian Schütz, Sprecher des DRK-Kreisverbands Arnstadt und Mitglied der Ilmenauer Bergwacht, im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, waren zwischen 30 und 40 Rettungskräfte im Einsatz. Beteiligt an der Suche nach der Frau waren Polizei, Bergwacht Ilmenau, Feuerwehr Manebach und zwei Rettungshundestaffeln aus Marlishausen und Eisenach. Auch ein Hubschrauber wurde in den Nachtstunden eingesetzt.

Gesucht wurde in der kompletten Ortslage von Manebach, aber auch in den angrenzenden Wäldern bis zum Campingplatz Meyersgrund. In dessen Nähe, am alten Steakhaus, konnte die Seniorin schließlich am Montagabend nach knapp 24 Stunden gefunden werden, wie Florian Schütz sagt.

Glücklicherweise, so teilte es die Polizei in der Nacht zu Dienstag mit, war die Frau nur leicht verletzt. Trotzdem kam sie vorsorglich ins Krankenhaus. Erleichtert war dementsprechend auch die Familie der Frau.

„Unsere Oma wurde den Umständen entsprechend wohlbehalten aufgefunden“, schrieb die Enkelin im sozialen Netzwerk. „Vielen Dank an alle, die die Augen offengehalten haben und beim Suchen geholfen haben.“

Zweiter Einsatz innerhalb weniger Tage

Für die Rettungskräfte war es bereits die zweite Vermisstensuche innerhalb weniger Tage. Schon zu Himmelfahrt hatte es einen Großeinsatz gegeben, nachdem ein Wanderer sich im Wald bei Oehrenstock verirrt hatte. Der Mann war am Männertagsabend im Bereich der Hütte „Stahlhelm“ bei Oehrenstock verschwunden.

Etwa 70 Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht und Rettungshundestaffel waren bis spät in der Nacht unterwegs, um ihn zu finden. Zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr dann die erlösende Nachricht: Der Mann war gefunden worden – unverletzt.