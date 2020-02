Rettung von Arnstädter Fachwerk kam kurz vor dem Abriss

Daniela Pradler hat einige alte Fotos dabei. Kaum zu glauben, dass es sich um dasselbe Haus handelt. Es war eines der beiden „Gerippe“ in diesem Straßenzug. Gebäude, von denen nicht viel mehr als das nackte Fachwerk stand. Bei der Wand zum Hof hin fehlte im Erdgeschoss sogar das. Inzwischen ist das helle Stadthaus in der Wachsenburgstraße 34 fast bezugsfertig, bietet auf zwei Etagen und unterm Dach auf 130 Quadratmetern zeitgemäßen Wohnkomfort mit historischem Flair.

Daniela Pradler sah das Projekt als spannende Aufgabe und Herausforderung. „Ich bin seit Jahren in der Denkmalpflege tätig und finde Arnstadt sehr reizvoll. Es ist eine tolle Stadt“, erzählt die Architektin aus Erfurt, die aus Neudietendorf stammt und zur Region eine enge Bindung hat. So ergab es sich, dass sie sich nach Sanierungsobjekten umschaute und zwei einsturzgefährdete Fachwerkhäuser in der Straße entdeckte. Deren Abriss war bereits genehmigt. Dass doch noch Rettung kam, grenzt an ein Wunder.

Es war nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf, bestätigt Melanie Brumme vom Büro für Stadtentwicklung, das für die Stadt Arnstadt als Sanierungsbetreuer arbeitet. Sie ist begeistert davon, wie das 1860 auf Resten der Stadtmauer errichtete Gebäude heute aussieht. Schicke Fliesen im Erdgeschoss, Parkett in den Schlafräumen, moderne Bäder, viel Licht.

Die Fassade des kleinen Stadthauses wurde nach historischem Vorbild saniert. An alten Fenstern fand sich ein ähnlicher Farbton. Foto: Hans-Peter Stadermamnn / Hans-Peter Stadermann

Sanierungsziel war, die originale Raumstruktur bei weitestmöglichem Erhalt der historischen Substanz wieder herzustellen. Wobei dauerhafte Feuchtigkeit Deckenbalken und Wandkonstruktionen zum großen Teil zerstört hatte. Mit dem Statiker und einem Holzschutzgutachter ging die Architektin Balken für Balken durch. An neuralgischen Punkten wurde Stahl eingezogen, zahlreiche alte Balken sind in traditioneller Zimmermannstechnik erneuert. Wo Holz sichtbar bleiben sollte, wurde Alt-Material eingesetzt. In die Ausfachungen kamen Leichtlehmbausteine. Die Fassade ist nach historische Vorbild und in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde gestaltet. Die erhaltene Treppe und die geborgenen Türen wurden aufgearbeitet.

Fördermittel aus der Städtebauförderung halfen bei der statischen Notsicherung des Gebäudes, außerdem gab es für den Mehraufwand im Sanierungsgebiet einen Zuschuss über das Kommunale Förderprogramm der Stadt. Ohne diese Unterstützung wären sie dieses Vorhaben wohl nicht angegangen, erklärt Daniela Pradler, die mit ihrem Mann eine sechsstellige Summe in das Haus gesteckt hat.

Demnächst werden die Sanierungsarbeiten abgeschlossen, sogar die Terrasse ist schon fertig. Der kleine Garten soll in den nächsten Wochen gestaltet werden. Ab März könnten Mieter einziehen, sagt die Bauherrin. Sie kümmert sich unterdessen um ihr zweites Objekt in der Häuserfront. Die Wachsenburgstraße 16 hatte noch größere Schäden als die Nummer 34, das Haus aus dem Jahres 1870 soll 40 Jahre lang leergestanden haben. Hier laufen gerade Sicherungsarbeiten, die Zimmerleute arbeiten sich von unten nach oben. Geplant sind hier zwei Wohneinheiten, geeignet für ein Mehrgenerationen-Wohnen.

Bemerkenswert findet Daniela Pradler die Unterstützung durch die Nachbarschaft. Diese stellt ihnen nicht nur Wasser zur Verfügung, sie übernahm auch schon den Schlüsseldienst, damit die Handwerker auf die Baustelle kamen. Sicher ein gutes Omen für die künftigen Bewohner.

„Es gibt im innerstädtischen Bereich im Sanierungsgebiet noch einige Gebäude, die wie hier auf Liebhaber warten“, meint Melanie Brumme. Größtes Hindernis sei dabei, dass es sich zumeist um Erbengemeinschaften handele. Sind die erst einmal aufgelöst, könne man Interessenten bei der Sanierung unterstützen.