Rettungseinsatz: Bei Abfahrt von der A71 ins Schleudern gekommen

Stadtilm. Das Auto eines 19-Jährigen ist auf der A71 ins Schleudern geraten, nachdem der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.

Nach einem Unfall auf der A71 zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-Ost und Stadtilm mit seinem Citroen musste ein 19-Jähriger zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntag gegen 19.45 Uhr war der junge Mann in Richtung Sangerhausen unterwegs. An der Anschlussstelle Stadtilm wollte er von der Autobahn abfahren. Dabei verlor er die Kontrolle über den Citroen, kam ins Schleudern und krachte in die rechte Schutzplanke. Dann schleuderte das Fahrzeug nach links in den Straßengraben. Entgegengesetzt zur Fahrbahn blieb der Wagen dann stehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Fahrer leicht verletzt. Sein Auto wurde vom Abschleppdienst geborgen.

