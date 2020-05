Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Richtfest an Ilmenaus Kickelhahn-Turm

Richtfest wird gefeiert, wenn das Dach eines Gebäudes im Rohbau steht. Da der Kickelhahn-Turm aber kein Dach hat, wurde Freitagmittag ein „Steinrichtfest am Zinnenkranz“ gefeiert. Die Sanierungsarbeiten liegen im Plan, Ende September sollen sie abgeschlossen sein, sagte Daniel Schultheiß (parteilos). Der Ilmenauer Oberbürgermeister bezifferte die Baukosten auf rund 1,1 Millionen Euro, darunter Fördermittel und ein Beitrag von Thüringen-Forst. Das Fundament hat einen Betonring bekommen. Fugen des Turmschaftes sind erneuert worden. Das obere Turmdrittel bekam einen besonderen Putz als Schutzschicht. Die Turmkrone wurde abgetragen und neu aufgesetzt, weil sie verformt war. Es folgen noch Arbeiten am Fußboden der Aussichtsplattform und an den Balkonplattformen. In den nächsten Wochen soll die Innentreppe durch eine feuerverzinkte Metalltreppe ersetzt werden. Weitere Arbeiten an Fenstern und Innenbeleuchtung sind geplant. Gebaut wird bereits seit Sommer des Vorjahres. Die Schäden am Turm erwiesen sich als schwerwiegender, als angenommen. So hatte sich der Turmkopf um zwölf Zentimeter nach Westen verschoben.

