Großbrand in Riechheim. Die Frau, die im Haus wohnte, kann sich retten, doch der Mann verliert sein Leben.

Riechheim. Über 100 Einsatzkräfte und 16 Wehren sind am Montag im Einsatz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Riechheim: Ehemann stirbt bei Wohnhausbrand

Der schwarze Rauch war von Weitem zu sehen. Eine stark riechende Dunstglocke hing über Riechheim. Feuerwehrfahrzeuge fuhren im Minutentakt. Besorgte Bürger standen auf der Straße, blickten traurig und bestürzt drein. Denn in der Straße „Zum großen Garten“ stand am Montagvormittag ein Einfamilienhaus in Flammen. Ein Bewohner verlor sein Leben, die Ehefrau blieb unverletzt.

Bei der Alarmierung um 9.21 Uhr hieß es: Gebäudebrand mit Verpuffung. Kurz vor halb zehn waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort, da stand das Haus bereits im Vollbrand, sagte Sprecher Andreas Kirsten. Binnen von Minuten nahmen die Floriansjünger ihre Arbeit auf und versuchten, das Feuer zu löschen und in das Haus einzudringen. Doch die Flammen schlugen immer wieder aus den Fenstern heraus und fraßen sich nach oben. Kurze Zeit später war der Dachstuhl ausgebrannt, und er drohte einzustürzen. „Das erschwerte das Löschen.“ Auch eine im Inneren befindliche Treppe war nach wenigen Minuten verbrannt. Mit einer Drehleiter verschafften sich die Wehrleute immer wieder einen Überblick von oben, ließen sich nahe an den Dachstuhl heran fahren. Öltank stand im Gebäude Die Männer der Freiwilligen Wehren versuchten über Stunden, den Brand mit Wasser und Schaum unter Kontrolle zu bekommen. Aber es gab ein weiteres Problem: In dem Gebäude stand ein Öltank. Nach ersten Vermutungen vor Ort sei dieser auch in Brand geraten, sodass immer wieder neuer Rauch entstand, der aus Fenstern und Dachgeschoss stieg. Der Dachstuhl ist nur noch ein Skelett verkohlter Balken. Foto: Sascha Fromm Bereits eine Stunde nach Alarmierung waren über 80 Einsatzkräfte und zwölf Wehren vor Ort. Atemschutzträger und Wassertanker mussten nachgefordert werden, sodass es am Ende etwa 100 Feuerwehrmänner plus Polizisten und Rettungskräfte sowie 16 Wehren im Einsatz waren. Durch ein Agrarunternehmen wurde zudem Wasser in großen Fässern zur Einsatzstelle gebracht, um die Löscharbeiten zu unterstützen. Die Feuerwehr meldete 15.48 Uhr offiziell Feuer aus und beendete nach sieben Stunden den Einsatz. Vor Ort waren die Wehren Riechheim, Elleben, Gügleben, Elxleben, Alkersleben, Stadtilm, Hohenfelden, Kranichfeld, Ellichleben, Kirchheim, Gräfenroda, Eischleben, Plaue, Gehren, Langewiesen, Marlishausen, Ilmenau und das Brandschutzamt. Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt Montagnachmittag konnte die Polizei noch keine Angaben zur Ursache des Brandes machen. Die Ermittlungen laufen und werden durch die Kriminalpolizei Gotha geleitet. Aber aufgrund von Zeugenaussagen der Nachbarn könnte eine Verpuffung als Ursache gelten. Das würde auch erklären, warum das Haus binnen von Minuten im Vollbrand stand. Der Sachschaden wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt. Das Haus gilt als unbewohnbar und einsturzgefährdet. Ein Sprecher bestätigte, dass es sich bei den Bewohnern um ein Ehepaar handelt. Die Frau stand unter Schock und wurde durch Rettungskräfte betreut. Dunkler Qualm und Flammen, die Feuerwehrleute löschen unter schwierigen Bedingungen. Foto: Sascha Fromm Betroffenheit im Ort ist groß Bürgermeister Rudolf Neubig war Montagabend sichtlich betroffen. Die Frau ist erst einmal bei Verwandten untergekommen, sagte er. „Aber langfristig müssen wir uns etwas überlegen.“ Die Gemeinde wolle der Bürgerin natürlich auch helfen. Der Ortschef war sich sicher, dass Nachbarn und Bekannte bereits für Kleidung gesorgt hätten. Und auch in den kommenden Tagen werde sicher innerhalb des Ortes eine Initiative entstehen, die sammelt. „Über ein Spendenkonto haben wir auch schon nachgedacht, da braucht es aber noch einige Abstimmung“, sagte Rudolf Neubig. Die Betroffenheit in Riechheim sei sehr groß. Es sei schlimm, hilflos zusehen zu müssen, wie Hab und Gut einfach abbrennen. „Es ist eine ganz tragische Geschichte.“