Als Olitätenmajestät wirbt Simone Franz-Lange (Mitte) in Berlin für den Ilm-Kreis, unterstützt wird sie durch Ehren-Olitätenmajestät Kathrin Schiefelbein (rechts) und die Eichsfelder Bierkönigin Gina Brinkmann.

Berlin. Bei der Grünen Woche in Berlin ist der Ilm-Kreis in diesem Jahr Thüringens wichtigster Botschafter. Ein Messebesuch.

Rodeln, rutschen und Bier verkosten

„Komm, lass es uns ausprobieren“, singt Katharina Herz auf der Bühne in der Thüringenhalle. Ein Motto, das über dem gesamten Ilm-Kreis-Auftritt bei der 85. Internationalen Grünen Woche dieser Tage in Berlin stehen könnte. Lust machen, mal einen Urlaub zwischen Thüringer Wald und Arnstadt auszuprobieren. Oder die vielen Köstlichkeiten aus der Region. Oder die Kickelhahnturm-Rutsche gleich am Eingang des Ausstellungsbereiches.

Blick auf den Ilm-Kreis-Stand, in der Mitte ein Nachbau des Turmes auf dem Kickelhahn bei Ilmenau. Bei Kindern kommt vor allem die blaue Rutsche gut an. Foto: Berit Richter

Sachsen wollen die Rutsche kaufen Nicht nur bei vielen Kindern kommt der vom Ilmenauer Rodel-Olympiasieger Hans Rinn gebaute kleine „Bruder“ des originalen Turmes bestens an. „Die Sachsen haben schon angefragt und wollten ihn uns abkaufen“, erzählt Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders (Linke). Das komme aber nicht in Frage. „Wir haben jetzt Sponsoren gefunden, werden ihn selbst kaufen“, erzählt sie und kann sich vorstellen, „dass wir ihn bei verschiedenen Veranstaltungen, wie etwa unserem Hoffest im Landratsamt, aufstellen.“ Arnstadt und seine Biertradition Anders als beim Kickelhahn-Turm ist bei den Thüringer Produkten kaufen ausdrücklich erwünscht. „Wir sind schon zum zwölften Mal hier dabei“, erzählt Geschäftsführer Lars Kleiber. „Natürlich bewerben wir unsere Produkte, aber wir wollen vor allem auch unseren Ilm-Kreis bewerben. Die Leute sollen sagen, da will ich mal hin, da ist es schön.“ Genauso sieht es am Stand nebenan Sebastian Rögner, Geschäftsführer des Arnstädter Hotelparks Stadtbrauerei. „Wir verstehen uns hier als Botschafter Arnstadts, wollen für unsere Stadt und unsere Tradition des Bierbrauens werben.“ Landrätin Petra Enders lässt sich beim Fassbieranstich mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass das Weizenbier in Arnstadt und keineswegs in Bayern erfunden worden sei. Die Dance Company des Tanzzentrums „inTakt“ aus Ilmenau bietet ein erfrischendes Programm. Foto: Berit Richter Wildkräuter und Buckelapotheker Um Tradition geht es auch beim Förderverein Thüringer Kräutergarten/Olitätenland aus Großbreitenbach. Die 28. Thüringer Olitätenmajestät Simone Franz-Lange und die Ehren-Olitätenmajestät Kathrin Schiefelbein sind gefragte Fotomotive auf der Berliner Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, während Bürgermeister Peter Grimm fleißig Prospekte verteilt. „Wir erklären den Besuchern, was früher alles aus Wildkräutern gemacht wurde“, erzählt derweil Herbert Limp. „Und auch, wie die Buckelapotheker in früheren Zeiten durch die Lande zogen.“ Stadt der Rennrodler Dass Ilmenau mit sieben Olympia-Siegern und vielen weiteren internationalen und nationalen Meistertiteln die erfolgreichste Rennrodel- und Bob-Stadt der Welt ist, erfahren Besucher ein paar Meter weiter beim Traditionsverein Schlitten und Bob, der natürlich auch einen Bobschlitten mitgebracht hat. „Der Verein leistet eine großartige Arbeit. Wir wollen sie ausbauen und stärken“, erklärt Landrätin Enders dem Ministerpräsidenten und übergibt gemeinsam mit Hans Rinn das Konzept für die geplante moderne Erlebniswelt rund um den Rennrodel- und Bob-Sport. Allerdings steht Ilmenau mit diesen Plänen für ein Schlittensportmuseum in direkter Konkurrenz zu Oberhof, und es ist nicht ausgemacht, welche der beiden Städt hier das Rennen machen wird. Schlagersängerin Katharina Herz beim Auftritt während der Grünen Woche in Berlin. Foto: Berit Richter „Nehmen Sie doch mal in unseren bequemen Plüschsesseln Platz“, fordert Ellen Winter von der Rennsteigbahn die Besucher auf. Nur einer von vielen Punkten auf der Bühne. Die Plätze dort sind meist gut gefüllt, egal ob Tanya Harding kocht oder das Duo Janna musiziert. Manche Fans sind sogar extra wegen Katharina Herz gekommen, haben kleine Geschenke mitgebracht. 12.000 Leute lernen Tanzen Auch die Dance Company und die Jugendtanzgruppe vom Tanzzentrum „inTakt“ aus Ilmenau haben ihren Auftritt. „Im nächsten Jahr feiern wir unser 30-Jähriges“ erzählt dessen Chefin Petra Kibbel. „12.000 Menschen haben wir das Tanzen beigebracht, 75 Bälle organisiert. Aktuell tanzen bei uns 260 Kinder und Jugendliche und 300 Erwachsene. Das sind schon Zahlen, auf die ich stolz bin.“ Den Zuschauern rät sie: „Kommen Sie doch mal nach Ilmenau, der schönen Stadt in Thüringen, wo viele nette Menschen wohnen.“ „Wir haben ein tolles Bühnenprogramm, was viele Menschen anspricht“, freut sich derweil Petra Enders. Auch wenn sich auf der noch bis zum 26. Januar laufenden Grünen Woche vor allem die Landwirtschaft und die Erzeugerbranche mit ihren Produkten präsentiert, was sich beim Ilm-Kreis ebenfalls mit den Kloßpommes aus Stützerbach, Schafsmilchprodukten vom Landhof Ziegenried und Born Senf niederschlägt – natürlich hofft nicht nur die Landrätin, dass viele Besucher auch neugierig auf einen Urlaub in der hiesigen Region werden. Eben einfach mal vorbeikommen und ausprobieren.