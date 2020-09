Sächsische Gäste besuchten drei Friedhöfe

Arnstadt. Friedhofsverwalter aus dem Nachbarbundesland schauten sich am Dienstag in Rudisleben, Dosdorf und Arnstadt um.

In Amerika ist es völlig normal, dass die verstobene Oma in einer Urne neben den Fernseher oder auf dem Kaminsims im Wohnzimmer steht. Wird einem die Familie vorgestellt, heißt es dort oft mit dem Verweis auf das Holzkästchen: „Und das dort, das ist Opa.“ Das geht in Deutschland nicht. Die Bestattung auf einem Friedhof ist hier Pflicht. Es ist nicht möglich die sterblichen Überreste in einer Urne mit nach Hause zu nehmen. Die Bestattung muss auf einem offiziellen Friedhof stattfinden.