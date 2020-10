Schaustellerbaby Lucy ist in Arnstadt getauft

Am Freitagnachmittag wurde Schaustellerbaby Lucy (8 Monate) in Arnstadt von Schausteller und Zirkuspfarrer Conrad Herold getauft

Die kleine Lucy, geboren am Valentinstag und Tochter von Simona und Bryan Sobczyk, wurde am Freitag von Schausteller- und Zirkuspfarrer Conrad Herold in Arnstadt getauft. Das besondere Ereignis fand unter dem Dach des Autoscooter auf der Hammerwiese statt, wo am Samstag, 14 Uhr das Herbstfest beginnt. Nach der Taufe bekam Lucy vom Pfarrer einen Taufengel, von den Paten die ersten Geschenke. Das Herbstfest geht bis 25. Oktober. Am Mittwoch ist Familientag, am 24. Oktober gibt es ein Höhenfeuerwerk.