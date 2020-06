Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Scheibe von Uni-Bibliothek eingeworfen - Kellerdieb gestellt - Mit Zwille auf Fenster geschossen

Weitere Keller im Visier der Einbrecher

In der Nacht auf Pfingstmontag hat es ein Einbrecher auf mehrere Ilmenauer Keller in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße und der Juliot-Curie-Straße abgesehen. Der Täter brach dort in die Keller mehrerer Mehrfamilienhäuser ein. Hier entwendete er Werkzeug und Schmuckgegenstände. Bei der Anzeigenaufnahme ermittelten die Beamten einen Tatverdächtigen, bei dem auch Teile des Diebesgutes gefunden wurden. Der Täter wurde zunächst vorläufig festgenommen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ein Ermittlungsverfahren läuft. Die Polizei fragt: Gibt es Zeugen oder weitere Geschädigte, welche in der Nacht etwas beobachtet haben? Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau, Telefon: 03677-601124 und Bezugsnummer: 122266 zu melden.

Um sich Zutritt zu weiteren Kellern in der Ilmenauer Mühlenstraße zu verschaffen, öffnen unbekannte Täter diese mit brachialer Gewalt. Die geöffneten Keller werden durchwühlt. Als die Täter nicht fündig werden, verlassen sie die Keller ohne Diebesgut, hinterlassen allerdings Sachschaden von über 300 EUR. Können Sie Hinweise zur Tat oder den Tätern geben, so richten Sie diese bitte an die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. Telefonnummer: 03677-601124 Bezugsnummern: 0122211 und 0122215

Scheibe von Uni-Bibliothek eingeworfen

Freitagabend gegen 19.45 Uhr warf ein unbekannter Mann eine Fensterscheibe des Curie-Baus in Ilmenau mit einem Pflasterstein ein. Es entstand Sachschaden von zirka 500 Euro. Der Mann flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben:

zirka 20 bis 25 Jahre alt,

zirka 1,80 bis 1,85 m groß,

dunkle, kurze Haare

schlank. Der Mann trug zur Tatzeit:

eine dunkle Hornbrille,

ein blaues T-Shirt,

eine helle Hose.

Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizei unter Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0121242.

Mit Zwille auf Fenster von Postgebäude geschossen

Vermutlich bereits im März beschädigte ein unbekannter Täter mehrere Fenster des Gebäudes in der Stadtilmer Bahnhofstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge schoss der Unbekannte mit einer Zwille kleine Metallkugeln auf die Fenster. Die äußeren Scheibe eines Doppelglasfensters wurde beschädigt. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, unter Telefon 03677/6010, unter der Bezugnummer 0121482.

Lebensmittel gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag zwischen 23 Uhr und 4 Uhr brach in Thörey ein Unbekannter in eine Baracke einer Firma in der Gewerbestraße ein. Aus dem Kühlschrank stahl der Unbekannte Lebensmittel im Wert von insgesamt zirka 100 Euro. Zeugenhinweise auch hier unter Telefon 03677/6010, Bezugnummer 0121329.

Weidezelt-Diebe scheitern

Zwischen Dienstagvormittag, 11 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, versuchten unbekannte Täter von einer Pferdekoppel im Ettischlebener Weg in Bösleben ein Weidezelt zu entwenden. Dies misslang. Allerdings verursachten sie Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 100,- Euro. Pferde befanden sich nicht auf der Koppel. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizei unter 03677/6010, Bezugnummer 0121494.

