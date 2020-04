Scheiben in Geraberg zerstört

Gegen 5 Uhr am Freitag zerstörte ein Unbekannter zwei Scheiben einer Gaststätte in der Straße „Zum Hirtenberg“ in Geraberg.

Dadurch gelangte er ins Innere, das er ohne etwas mitzunehmen jedoch wieder verließ. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Sie sucht nun Zeugen der Tat. Hinweise an die Telefonnummer: 03677/601124.

