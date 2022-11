Schipanski bleibt Kreis-Vorsitzender der Union im Ilm-Kreis

Siegelbach. Die CDU Ilm-Kreis wählt ihren Vorstand neu.

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski ist erneut zum Kreisvorsitzenden der CDU gewählt worden. Er erhielt zur Mitgliederversammlung in der Triglismühle in Siegelbach 84 Prozent der Stimmen.

Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurde sein Stellvertreterteam, welches sich aus Victoria Hülfenhaus (Ilmenau), den Landtagsabgeordneten Andreas Bühl (Ilmenau) und Jörg Thamm (Plaue) zusammensetzt. Zum Schatzmeister wurde erneut Maximilian Wiegand aus Gehren gewählt. Neuer Mitgliederbeauftragter ist Matthias Eschrich aus Ichtershausen.

Bei den zehn Beisitzern des Vorstandes konnten sich Jörg Becker (Liebenstein), Dieter Kuchorz (Bücheloh), Sandra Schaffroth (Stadtilm), Mathias Steitz (Möhrenbach), Renate Schrickel (Ilmenau), Michael Klippstein (Haarhausen), Stephan Rothweil (Ilmenau), Sebastian Köhler (Arnstadt) Jonas Lepper (Stadtilm) und Christine Zajan (Plaue) durchsetzen.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Schipanski an die schwierige Parteiarbeit während der Corona-Pandemie. Dennoch seien etliche Veranstaltungen durchgeführt worden, der Vorstand habe online, in Präsenz und mit hybriden Formaten gearbeitet.

Viele Umbrüche auf Bundes- und Landesebene hätten die Arbeit der Parteibasis vor Ort gefordert. Hinzugekommen seien eine abgesagte Landtagswahl und eine verlorene Bundestagswahl 2021 sowie diverse Bürgermeisterwahlen 2022.

Wie Schipanski weiter sagte, seien die Unterorganisationen der CDU im Ilm-Kreis gewachsen. Neben Junger Union (JU), Senioren Union (SU), Mittelstandsvereinigung (MIT) und der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) sind im Ilm-Kreis nunmehr auch die Kommunalpolitische Vereinigung (KPV) und die Schüler Union aktiv.

Gastredner des Parteitags war der Landesvorsitzende der CDU Thüringen und Fraktionsvorsitzender der CDU Fraktion im Thüringer Landtag Mario Voigt. Gemeinsam mit Schipanski zeichnete er Ute Gothe aus Stadtilm mit der Ehrenmedaille der CDU Deutschland aus. Sie hatte 13 Jahre lang den Ortsverband Stadtilm geführt. Ebenfalls mit der Ehrenmedaille wurde Karl-Heinz Müller aus Geschwenda ausgezeichnet. Er führte die Ortsgruppe Geschwenda und hernach Geratal insgesamt zehn Jahre lang.