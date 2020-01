Zur Bauabnahme in Großliebringen wurden auch der Straßenbelag und die Wassereinläufe in der Schlossgasse in Großliebringen kontrolliert.

Schlossgasse ist noch nicht fertig

So ein Begängnis erlebt die Schlossgasse in Großliebringen vermutlich selten. Mehr als ein Dutzend Männer und Frauen schaute sich am Montagvormittag bei der Bauabnahme diese Straße an, in der der Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung (WAZV) im Vorjahr einen neuen Schmutzwasserkanal verlegen ließ. Die zuvor marode Fahrbahn im unteren Bereich wurde anschließend komplett neu gepflastert, hier ist nun alles schick. An den Kosten beteiligte sich die Stadt Stadtilm, deren Ortsteil Großliebringen ist.

Doch das Geld reichte nicht für die gesamte Straße. Zwar wurde der Kanalbereich durch den Baubetrieb ordentlich verschlossen, doch links und rechts senkt sich das Pflaster. Ist das schon länger so oder waren das Baufahrzeuge? Da gingen die Meinungen auseinander. Dass etwas getan werden muss, darüber war man sich schnell einig. Die Stadt wird die Kosten für einige Quadratmeter Pflasterreparatur übernehmen, auch ein Straßeneinlauf wird erneuert und eine Rinne für das Regenwasser eingebaut. Die eigentlichen Anschlussarbeiten gehen im Ort in diesem Jahr im Bereich Am Anger weiter, doch das Wichtigste ist geschafft. Gebaut wurden 2019 neben Kanälen in mehreren Straße unter anderem auch ein Stauraumkanal in der Straße Am Sportplatz sowie ein neues Pumpwerk, von dem künftig das Schmutzwasser über den Berg zur Kläranlage im Gewerbegebiet in Stadtilm befördert wird. Beide Anlagen schauten sich die Vertreter von Wasserverband, Kommune, Baubetrieb und Planungsbüros am Montag ebenfalls genau an. Die Abnahme des Pumpwerkes wurde allerdings verschoben. „Hier sind noch Nacharbeiten nötig“, sagte Peter Fidelak, Technischer Leiter beim Wasserverband, anschließend. Der Anschluss des Ortes an die zentrale Abwasserentsorgung ist eines der Großvorhaben des Zweckverbandes, damit soll die Wasserqualität des Flüsschens Deube verbessert werden. Für den ersten und zweiten Bauabschnitt 2018/19 fielen nach Angaben des WAZV Kosten von rund 2,5 Millionen Euro an. Das Land habe nur etwa 30 Prozent der Baukosten gefördert.