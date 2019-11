Arnstadt ArnstadtSängerin Christina Rommel gastiert am Freitag, 8. November, ab 19.30 Uhr im Theater in Arnstadt. Sie präsentiert erneut ihr Schokoladen-Konzert. Nicht nur thematisch passende Lieder hat sie dabei. Patisseurin ...

Schokolade musikalisch

