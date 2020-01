Im Sommer vergangenen Jahres war Landrätin Petra Enders (Linke) bei ihrer Schultour auch im ehemaligen Gymnasium am Schlossplatz in Arnstadt, das für die Regelschule „Ludwig Bechstein“ umgebaut wird. Allerdings kommen jetzt Mehrkosten auf den Kreis zu.

Schulsanierung wird teurer als geplant

Teurer als geplant kommt dem Kreis die Sanierung der Schulsporthalle auf dem Rabenhold sowie des ehemaligen Schulgebäudes am Schlossplatz in Arnstadt. Darüber informierte die Verwaltung am Montag im Bauausschuss des Kreistages. Während in ersterem Fall vor allem Planungsfehler dafür verantwortlich sind, geht es beim ehemaligen Neideckgymnasium um eine Konzeptänderung für die Küche.

Dort soll nun keine Ausgabeküche, sondern eine sogenannte Regenerationsküche entstehen. Damit, so wurde erklärt, reagiert man auf eine anstehende Gesetzesänderung zur Schulspeisung. Die Schüler der Ludwig-Bechstein-Regelschule, die nach der Sanierung an den Schlossplatz ziehen soll, werden ihre Mittagsversorgung nicht mehr aufgewärmt in Assietten bekommen, sondern können sich selbst bedienen. Neben zwei Essen und einer vegetarischen Speise soll verstärkt frisches Obst und Gemüse angeboten werden. Das Essen wird gefroren geliefert und vor Ort schonend gegart. Damit erhofft man sich eine gesündere und nachhaltigere Ernährung. Allerdings kostet die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen in Küche und Speisesaal dem Kreis 300.000 Euro mehr als bisher vorgesehen. Während diese Maßnahme erst 2021 haushaltswirksam wird, mussten 250.000 Euro Mehrkosten für die Sanierung der Turnhalle auf dem Rabenhold bereits in diesem Jahr eingepreist werden. Grund sind Umplanungen im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär. Laut Verwaltung war im Vorfeld nicht bekannt, dass der Sanitärtrakt der Turnhalle nicht auf einem Streifenfundament, sondern einer Betonplatte gründet. Damit sei der angedachte Neuaufbau des Fußbodens, um eine Fußbodenheizung einzubauen, nicht möglich. Stattdessen müssten nun Heizkörper angebracht werden. Hier verwies die Verwaltung auf einen Fehler des Architekten. Man prüfe Schadenersatz. Zudem sei die geplante dezentrale Wasserversorgung der Halle so nicht möglich, da dafür durch die Stadtwerke extra noch ein Trafohäuschen hätten errichten müssen. Um sich an die zentrale Wasserversorgung anschließen zu können, seien zusätzliche Filter nötig. Zugestimmt hat der Ausschuss den Änderungs- und Begleitanträgen zum Haushaltsplan 2020, die im Finanzausschuss beschlossen wurden.