Schwanensee am Erfurter Kreuz

In diesen Wochen nehme ich auf dem Weg zur Arbeit immer öfter den Weg aus Richtung Thörey durch das Gewerbegebiet am Erfurter Kreuz. Man kommt inzwischen wieder ganz gut durch, seit die neue Kreuzung fertig ist. Allerdings hätte die gesamte Straße eine Sanierung nötig, zumindest die größten Schlaglöcher müssten im Frühjahr unbedingt geflickt werden.

Auf der Baustelle des chinesischen Batterieherstellers CATL bereiten gerade Dutzende Bagger und Kipper den Boden für die Neuansiedlung, ihnen kommt das Wetter entgegen. Kaum Frost, kein Schnee. Seit Sturmtief Mortimer im Herbst den mit Planen bespannten Bauzaun umwarf, sind die Planen abgenommen und die Autofahrer haben freie Sicht auf die Baustelle.

Der eigentliche Hingucker aber sind für mich am Erfurter Kreuz die Schwäne, die sich auf einem Rapsfeld gleich nebenan tummeln. Dahinter thront die Wachsenburg, Mein Kollege hatte einige der Vögel kürzlich für ein Zeitungsfoto abgelichtet. Und was soll ich sagen: Aus ein paar Schwänen sind inzwischen mehr als 20 Federtiere geworden, das grüne Rapsfeld wird zum „Schwanensee“. Ob sie Zeitung lesen und so erfahren, wo es genug Grünzeug zu futtern gibt? Auf jeden Fall funktioniert der Buschfunk.