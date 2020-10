Schwarze Schönheiten zu vermitteln

Vier rabenschwarze Schönheiten aus dem Tierheim in Großliebringen sind abzugeben.

Eigentlich könnten sie eine Familie sein, doch verwandt sind diese schwarze Schönheiten, die zur Zeit im Tierheim in Großliebringen sind, nicht. Zum einen stellt die Chefin Sylke Mönch heute vier topfschwarze Katzenwelpen vor. Sie sind bereits elf Wochen alt und entwurmt. Die Tiere wurden in einer Scheune gefunden und können, wie schon zwei Geschwister aus diesen Wurf, sofort vermittelt werden. „Sie sind aber noch ein bisschen ängstlich, aber das wird schon“, so die Chefin.

Diese schwarze Katze ist fünf Jahre alt. Foto: Hans-Peter Stadermann

Dann ist seit einigen Tagen eine schwarze Katze im Tierheim. Diese stammt aus Arnstadt und ist ungefähr fünf Jahre alt. Diese süße, zutrauliche und gesunde Wohnungskatze hat aber ein kleines Handycap. Ihr rechtes Ohr ist nicht so schön wie ihr anderes.