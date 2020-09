Hase Rudi wurde in Geraberg gefunden

Schwarzer Hase mit Riesenlöffeln in Ilmenau

Schüchtern zieht sich die junge Katze Berta zurück, wenn fremde Menschen ihr zu Nahe kommen. Bisher hatte sie noch keine Chance zu erfahren, was Vertrauen und beständige Zuneigung heißt. Für sie werden Besitzer mit Zeit und Geduld gesucht, die ihr ein Zuhause mit Freigang bieten können.

Der Hase Rudi mit den Riesenlöffeln bekam seinen Namen von den Kindern des aufmerksamen Finders, der ihn am 7. September in der Talstraße in Geraberg entdeckt hat. Der schwarze Stallhase ist noch nicht sehr alt, geschätzt zählt er um die zwei Jahre. Markant sind seine riesigen Ohren und sein zutrauliches Wesen.

Er kennt den Umgang mit Menschen und bleibt auch in der Nähe der Tierheimmitarbeiter, wenn sie ihn auf den Rasen setzen. Rudi ist unkastriert und hofft nun, dass seine Besitzer auf diesem Weg auf ihn aufmerksam werden und zurück nach Hause holen.

Katze Berta aus dem Tierheim Ilmenau Foto: Anne Kolmogorow

Mit ihrem wachen und skeptischen Blick beobachtet die junge Katze Berta alles ganz genau, wenn ihre Katzenbox geöffnet wird. An das Tierheimleben konnte sich die etwa ein Jahr alte Samtpfote noch nicht gewöhnen. Sie wurde mit ihren beiden Welpen bei einer Gartenanlage in Königsee eingefangen und war bisher das freie und selbstständige Leben gewohnt.

Ihre beiden Kinder haben bereits ein Zuhause gefunden und nun möchte auch Berta ihr Glück versuchen. Da sie noch sehr schüchtern ist, benötigt sie Besitzer, die ihr mit Ruhe und Geduld Sicherheit vermitteln und ihr die Bedeutung von Vertrauen zeigen. Nach einer Eingewöhnungsphase möchte die schöne Berta auch wieder den Luxus genießen, draußen die Welt zu erkunden. Sie ist kastriert, gechipt, geimpft und entwurmt.

Tierheim in Ilmenau, Telefonnummer: 03677/ 67 11 57