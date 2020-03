Schwere Schläge zerstören Grabstein

Fassungslos stehen Peter und Ursula Gorf auf dem Friedhof in Ichtershausen. Seit Jahren pflegen sie die Grabanlage von Kurt und Elfriede Gorf. Nun liegt der Grabstein zerborsten neben der letzten Ruhestätte. Auf dem Granitstein ist Rost zu sehen. Direkt neben der Bruchstelle sind große Stücke abgeplatzt. „Das sieht so aus, als habe jemand mit einem Hammer oder einer Axt darauf geschlagen“, sagt Ursula Gorf.

Vergangene Woche Donnerstag waren letztmals Angehörige am Grab, stellten eine Schale mit frischen Stiefmütterchen auf. Am Freitag dann besuchte ein Schulfreund von Peter Gorf ein Nachbargrab, bemerkte dabei den Schaden und informierte die Hinterbliebenen.

„Wir gehen davon aus, dass der Täter in der Dämmerung oder nachts auf dem Friedhof war“, sagt Peter Gorf. Er und seine Frau erstatteten sofort Anzeige. Die Polizei ermittelt nun wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung.

Der Schaden ist nicht unerheblich. Rund 3000 Euro wird die Reparatur der Grabanlage kosten, ergaben erste Schätzungen. Auch die Blumenschale wurde zerstört.

Doch damit nicht genug: Am Samstag stellten die Betroffenen fest, dass auch an ihrem Auto Schaden entstanden war. Die linke Fahrzeugseite wurde großflächig zerkratzt.

Auf dem Ichtershäuser Friedhof wurde nur ein Grab geschändet. Andere Fahrzeuge in der Nachbarschaft blieben heil. „Wir gehen daher von einem Rachefeldzug aus, auch wenn wir uns keiner Schuld bewusst sind“, sagt Peter Gorf. Einen Verdacht gibt es, den äußerte die Familie bei der zweiten erstatteten Anzeige auch gegenüber der Polizei. Um den Verdacht zu untermauern, sind aber Zeugenhinweise nötig. Daher wurden Aufrufe in den tegut und in die Poststelle gehängt. Auch die Gemeindeverwaltung wurde informiert und um Hilfe gebeten, damit der Täter überführt werden kann.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer: 03677 / 6010 entgegen. Zeugen sollten die Bezugsnummer 0070389/2020 nennen.