Erinnerungen an 1945: Schwere Sprengbombe explodiert über Arnstädter Marienstift

Vor 45 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Margarethe Behr, die Frau des damaligen Marienstiftdirektors, führte in jener Zeit emsig Tagebuch. Ihr Sohn Friedemann Behr gab Auszüge zur Veröffentlichung frei, die ein Stück Zeitgeschichte widerspiegeln.

6. Februar: Heute Vormittag füllten sich – wie die sechs Kriegsjahre zuvor, ohne dass bei Fliegeralarm je was passiert wäre. Dennoch musste immer mit dem Schlimmsten gerechnet werden – die Luftschutzkeller unter den drei Hauptgebäuden des Marienstifts. Sie saßen oder lagen dicht gedrängt: Verwundete aus dem Lazarett, stationäre Klinikpatienten, ambulante Patienten aus den laufenden Sprechstunden, teilweise Frischoperierte, mühsam, aber eben gewissenhaft, jedes Mal von den Stationen heruntergebracht, teils getragen. Auch die Kleinsten von der Säuglingsstation, oft bis zum Bauch in Gips, dazu Ärzte, Schwestern, Mitarbeiter, insgesamt über 500 Leute.

Die 60 zum Teil schwer körperbehinderten Mädchen und Jungen samt ihren Kinderschwestern saßen im Keller unter dem Kinderheim, dem so genannten „Alten Haus“. Direkt über ihren Köpfen explodierte eine schwere Sprengbombe, riss die Grundmauern weg, so dass das dreistöckige Haus zum Teil in sich zusammenfiel. Das Licht im Keller ging aus, die Türen wurden herausgerissen, die Fenster zersplitterten. Auf den ohrenbetäubenden Knall folgte eine minutenlange, sehr dichte Staubwolke, und es war totenstill. Die Kinder waren vor Schreck für mehrere Stunden verstummt. Trockener Staub lag in der Luft, auf den Haaren der Kinder, auf ihren Kleidern, in Mund und Nase. Der Kohlenkeller gleich nebenan stürzte ein. Aber alle Kinder waren wie durch ein Wunder unversehrt. Doch die Arztvilla von Dr. Voss am Wollmarkt ist vollständig weg, Frau Voss tot. Der Bahnhof brennt, auch die Firmen Mützenbachmann, Renger und Pötzschke, viele Häuser zerstört oder in Brand, Tote werden geborgen.

Das ist die erste Oberschwester Gertrud Ranft. Foto: Marienstift Arnstadt

7. Februar: Im zerstörten Gebäude war auch die zentrale Telefonanlage für alle Häuser des Marienstifts, die auch bei Fliegeralarm besetzt sein musste. Das übernahm jedes Mal die schon betagte Oberschwester Gertrud Ranft, sie schickte die Jüngeren in den Keller. Am Fenster saß stets die langjährige und beliebte Nachtschwester Anna Schönau, nach zwei Schlaganfällen stark gehbehindert. Als Dritte kam die Küchenleiterin Frau Hense dazu, die noch schnell die Essensausgabe besprechen wollte, denn es war schon zwölf Uhr und das Mittagessen bereit zum Abholen für die verschiedenen Häuser. Nun lagen sie alle drei unter einem riesigen Schuttberg. Und alle, die abkömmlich sind, schon gestern kurz nach dem Angriff, selbst Patienten, suchen mit Hacke und Schaufel im Trümmerberg, um die Verschütteten zu finden.

8. Februar: In der Stadt fließt zwei Tage nach dem Angriff wieder das Wasser. Das Gas ist wegen zerstörter Leitungen noch gesperrt, auch gibt es im Marienstift und in Teilen der Stadt noch keinen elektrischen Strom, also sind die dringend benötigten Fahrstühle außer Betrieb. Die ausgebombten Kinder sind inzwischen im evangelischen Gemeindehaus am Pfarrhof in Sicherheit. Trotz vieler Helfer, die rund um die Uhr am Schuttberg schaufeln, um die vermissten Schwestern auszugraben, wurden sie noch nicht gefunden. Also schwindet die Hoffnung, sie noch lebend zu finden.

9. Februar: Die Nachtschwester Anna Schönau wurde tot geborgen, ganz zusammen geduckt an ihrem Fensterplatz. Heftiges Schneetreiben – am Tag des Angriffs war herrliches Vorfrühlingswetter. Jetzt ist es wieder kalt geworden. Die Arnstädter kommen mit Handwagen, Säge und Axt, um Balken zum Verbrennen aus den Trümmern zu ziehen. Da es im sechsten Kriegswinter weder Holz noch Kohlen zu kaufen gibt und die Menschen zuhause frieren, lässt man sie gewähren.