Separate Kreißsäle für erkrankte Mütter

Auch werdende Eltern sind durch die Corona-Epidemie extrem verunsichert. Zur Freude auf das Baby kommt die Sorge um die Gefahren für Mutter und Kind. Die Hebammen mussten Geburtsvorbereitungskurse ebenso absagen wie Kurse zur Rückbildung oder Babymassage. Die Mütter würden mit viel Verständnis reagieren, so ergaben Telefonate mit Hebammen im Ilm-Kreis. Hausbesuche finden weiter statt. „Vorausgesetzt, die Familien sind gesund und wir sind gesund“, sagte Katrin Schade aus Arnstadt. Man wolle nach bestem Wissen und Gewissen die Mütter weiter betreuen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Für Hebammen, die ausschließlich freiberuflich arbeiten, wird die derzeitige Situation auch finanziell zum Problem, machen doch die Kurse einen Teil ihrer Einnahmen aus. Zumal die Miete für Räume, in denen diese stattfinden, weiter anfällt.

Mehr Frauen erwägen eine Hausgeburt

Als katastrophal bezeichnete eine Hebamme, die ihren Namen nicht erwähnt haben möchte, die Situation der Schwangeren kurz vor der Entbindung. Viele würden derzeit eine Hausgeburt erwägen. Werdende Mütter hätten in Kliniken – welche, wurde nicht gesagt – Aussagen gehört wie: „Es ist Ihr drittes Kind, das können Sie zu Hause bekommen“. Doch wer soll ihnen beistehen? Es gebe generell zu wenige Hebammen, nur wenige übernehmen ambulante Entbindungen und sind dafür auch versichert. Mit dem Neugeborenen müssten die Eltern trotzdem für einige Vorsorgeuntersuchungen in die Klinik, in der womöglich Corona-Patienten behandelt werden, so eine weitere Befürchtung.

Vorwürfe, Kliniken würden Frauen abweisen oder zur Hausgeburt raten, nennt Dr. Christine Stapf ungeheuerlich. Man nutze jetzt die Zeit und bereite sich darauf vor, auch positiv getestete Frauen zu entbinden, erklärte die Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt. Wissenschaftliche Berichte gebe es noch nicht, aber Erfahrungen aus Corona-Risikogebieten wie China, Italien und Nordrhein-Westfalen, zudem Stellungnahmen der Fachgesellschaften. Schwangere Frauen sind durch eine Corona-Infektion offenbar nicht hochgradig gefährdet. Bei einer Influenza sei das anders, erklärte Stapf.

Neugeborene haben offenbar einen Schutz

Das Corona-Virus würde das Neugeborene nicht schädigen, unter und nach der Geburt besteht auch kein erhöhtes Risiko. Neugeborene und Säuglinge hätten offensichtlich einen Schutz. „Wir dürfen nicht vor lauter Corona-Angst die normale Versorgung vergessen“, gibt die Chefärztin zu bedenken. Erkältete, grippekranke wie auch positiv auf Corona getestete Frauen sollten vor der Fahrt in die Klinik unbedingt anrufen. Isolierzimmer könnten eingerichtet und die Frauen getrennt betreut werden. Auch separate Kreißsäle stünden zur Verfügung.

Momentan dürfen Väter in Arnstadt noch bei der Entbindung dabei sein, Besuche im Krankenhaus sind generell nicht möglich. Auch Elterninformationsabende finden nicht statt. „Bei Fragen bitte den Kreißsaal anrufen und die Hebammen konsultieren“, betonte die Chefärztin.