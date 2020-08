Möhrenbach. Verkehrsgespräch für Senioren in Möhrenbach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sicher im Verkehr unterwegs

Zu einem Verkehrsgespräch laden am Donnerstag, 13. August, ab 19 Uhr Seniorenberater Uwe Seifert und das Restaurantteam in das Gasthaus Zum Langen Berg ein. Thematisiert wird, welche Verkehrsregeln sich geändert haben. Es geht aber auch um die zunehmende Verkehrsdichte und neue Verkehrsteilnehmer, etwa auf Elektrorollern und E-Bikes. Das Angebot richtet sich an Senioren, die sicher mobil bleiben wollen.