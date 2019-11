Spatenstich für Bratwurstmuseum in Mühlhausen

Nun werden Nägel mit Köpfen gemacht: Der Spatenstich für das neue Thüringer Bratwurstmuseum am Mühlhäuser Stadtwald soll am Freitag dieser Woche erfolgen. Das sagte jetzt der Mühlhäuser Investor Jan Kratochwil. „Bis dahin hat unser Architekt aber noch ein Stück Arbeit vor sich. Wir werden unser Konzept noch einmal leicht verändern“, so Thomas Mäuer vom Verein „Freunde der Thüringer Bratwurst“, der aber trotz des Umzuges in Holzhausen beheimatet bleibt. In das in Mühlhausen entstehende erste Hauptgebäude soll im Erdgeschoss Selbstbedienungsgastronomie untergebracht werden. Denn das Gesamtprojekt mit Museum, Angerdorf, Sport- und Spielbereich sowie Streichelzoo lässt sich nicht binnen eines halben Jahres schaffen. „Wir wollen im Mai kommenden Jahres arbeitsfähig sein. Die Zeit sitzt uns im Nacken“, so Mäuer.

Der Baubeginn soll mit einem besonderen Spaten und natürlich einer Rostwurst gefeiert werden. Nach extrem kurzer Vorplanung beginnen damit die Erschließungs- und Bauarbeiten auf der Fläche am Stadtwald. „In einem Dreivierteljahr mit drei Sondersitzungen haben Stadtverwaltung und Stadtrat die baurechtlichen Voraussetzungen für den neuen Standort geschaffen“, freut sich Mäuer. Der neue Standort am Mühlhäuser Stadtwald ist vier Mal so groß wie der aktuelle in Holzhausen bei Arnstadt. Im April 2020 soll der Umzug des Museums in die neuen Räumlichkeiten erfolgen und bis Mai 2020 soll das neue Museum mit Bewirtung und Außenanlagen fertiggestellt sein. Diesem ersten Bauabschnitt sollen drei weitere folgen. Insgesamt werden rund fünf Millionen Euro investiert. Was aus dem Gelände in Holzhausen wird, steht derzeit noch nicht fest. Es gehört zwei Privatpersonen und steht zum Verkauf. Für dieses Jahr erwartet man in Holzhausen laut Mäuer 70.000 Gäste – das ist ein neuer Besucherrekord. „Dass unserer Umzug nach Mühlhausen medial so präsent war, hat dafür gesorgt, dass sich auch Menschen für uns interessiert haben, die uns vorher nicht kannten.“ Unter den Gästen dieses Jahres seien ausnehmend viele aus Mühlhausen und der Region gewesen.