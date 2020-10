Spendenkonto für Brandopfer in Bechstedt-Wagd eingerichtet

Furchtbare Stunden erlebte am Dienstag eine siebenköpfige Familie aus Bechstedt-Wagd. Hilflos mussten die Bewohner mit ansehen, wie ihr Haus abbrannte. Retten konnten die Betroffenen nur, was sie am Leibe trugen. Alles andere ging in Flammen auf.

„Uns als Gemeinde ist es wichtig, dass sie mit ihrem Schicksal nicht alleingelassen werden“, betonte Matthias Kittel, der Beigeordnete der Gemeinde. Er war in Stellvertretung des erkrankten Bürgermeisters mit einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes vor Ort, veranlasste unter anderem, dass die schwer verletzte Katze der Familie zum Tierarzt gebracht wurde, schob aber auch weitere Hilfen an.

Gestern die erste erlösende Nachricht: Es ist eine Wohnung für die Betroffenen gefunden. Und alle Verletzten befinden sich auf dem Weg der Besserung. Auch die Katze scheint über den Berg zu sein.

Die Nachbarn aus dem kleinen Ort organisierten zunächst die Allernötigste für die sieben Brandopfer. Die Gemeinde richtete zudem ein Spendenkonto ein. Das Geld, das darauf eingeht, soll der Familie umgehend und zu hundert Prozent zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich neu einrichten und das Schlimmste hinter sich lassen kann. Sie kann auf absehbare Zeit nicht in ihr Haus zurück. In den nächsten Tagen müssen erst einmal Gutachter die Standfestigkeit des Gebäudes überprüfen und die Brandursache ermitteln.

„Ich danke allen, die so tatkräftig geholfen haben“, betont Matthias Kittel. Die Feuerwehren adressiert er damit ebenso wie das Landwirtschaftsunternehmen Heubach-Schröder aus Elxleben und den Pflanzenbau „Steigerwald“ aus Egstedt. Beide stellten große Tanks für Löschwasser zur Verfügung.

Spendenkonto der Gemeinde Amt WachsenburgSparkasse Arnstadt-IlmenauIBAN: DE88 8405 1010 1010 2337 30Verwendungszweck: „Spende Brandopfer – Familie Amthor“