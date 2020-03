Spielplätze und Sportplätze im Kreis sind jetzt dicht

Mathias Baumbach (links) zeigt das Hinweisschild, das er und Johannes Burkl, beide sind Mitarbeiter vom Bauhof Stadtilm, an allen öffentlichen Spielplätzen und Sportanlagen der Stadt angebracht haben. Hier sperren sie gerade den Spielplatz in Großliebringen ab. Aber auch in den übrigen Städten und Gemeinden im Landkreis wurden solche oder ähnliche Hinweisschilder angebracht. Wie lange die Maßnahme gilt, steht noch nicht fest. Wichtig ist, dass sich alle daran halten.