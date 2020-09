Spielplatz in Arnstadt wird erneuert

Der Spielplatz in der Käfernburger Straße in Arnstadt ist bereits in die Jahre gekommen und die Spielgeräte wurden bei der routinemäßigen Prüfung nicht mehr vom Tüv abgenommen. Bereits im vergangenem Jahr wurde darum ein neuer Spielturm aufgestellt. Nun kommen weitere Geräte hinzu. So sollen hier ein Drehkreisel, ein Trampolin, eine Schaukel mit Kleinkindschaukel und ein Kletterwürfel aufgebaut werden. Im Kleinkindbereich des Spielplatzes werden gerade durch Danny Gänsler (links) und Daniel Lawing vom Baubetriebshof der Stadt ein Spielhaus mit Lokomotive samt Schaukel montiert. Am nächsten Mittwoch soll der Spielplatz von Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) seiner Bestimmung übergeben werden. Bis dahin ist noch viel zu tun, auch Sand wird noch aufgefüllt.