Spilling mit Bürgern im Gespräch

Seit diesem Jahr nimmt Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) jeden letzten Freitag im Monat Begehungen in Teilen des Stadtgebietes und der Ortsteile vor. Dabei möchte er mit Bürgern vor Ort ins Gespräch zu kommen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Spilling möchte auf eventuell vorhandene Defizite und Probleme hingewiesen werden. „Diese will ich gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung zeitnah angehen und lösen“, verspricht das Stadtoberhaupt.

Alle interessierten Bürger sind eingeladen, an den Rundgängen teilzunehmen. Die nächste Begehung wird am Freitag, den 25. September, um 15 Uhr, in den Ortsteilen Ettischleben, Hausen, Marlishausen stattfinden. Begleitet wird der Bürgermeister von den Beigeordneten der Stadt Arnstadt, Vertretern des Ordnungsamtes, des Bauamtes sowie des Baubetriebshofes.

Los geht es in Ettischleben, der Treffpunkt ist am Festplatz. Geplant sind unter anderem die Besichtigung von Festplatz und Dorfgemeinschaftshaus. In Hausen ist 15.50 Uhr Treffpunkt am Dorfgemeinschaftshaus. In Marlishausen geht es 16.20 Uhr am Sportplatz weiter. Ein gemütlicher Ausklang der Veranstaltung ist gegen 17 Uhr geplant.