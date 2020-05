Staatsanwalt ermittelt gegen Corona-Spaziergängerin in Arnstadt

Arnstadt. Erneut gingen am Montagabend in Arnstadt 200 Menschen ohne Veranstaltungsanmeldung auf die Straße. Gegen die „Stadtführerin“, die beim Spaziergang am 11. Mai das Wort ergriffen hatte, ermittelt inzwischen sogar die Staatsanwaltschaft.