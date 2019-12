Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Arnstadt hat Senioren zur Weihnachtsfeier eingeladen

Bis auf den letzten Platz war am Dienstagnachmittag die Stadthalle gefüllt. Grund war die Seniorenweihnachtsfeier der Stadt. Eingeladen dazu hatten der Seniorenbeirat und die Stadt Arnstadt. Bei seinen Grußworten betonte Bürgermeister Frank Spilling (parteilos), wie wichtig für ihn die Senioren sind und, dass für sie mehr getan werden müsse belegen diese Zahlen. 2014 lebten knapp über 6000 Bewohner über 65 Jahre in der Stadt, heute sind es schon 7500. Landrätin Petra Enders dankte in ihrer Rede dem Vorsitzenden des Seniorenbeirates Jürgen Reuß und seinen Mitstreitern für die geleistete und noch zu leistende Arbeit. Anschließend wurde gemütlich Kaffee getrunken und Stollen gegessen und dem Programm gelauscht. In bekannter Manier führte Lothar Brückner durch das Programm und kündigte dabei die Chorkids aus der Emil-Petri-Schule mit ihrer Chorleiterin Gabriele Dimitrovici aus Arnstadt und die Dörrberger Musikanten aus Gräfenroda an.