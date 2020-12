Stadtilm kommt 2021 ohne Kreditaufnahmen aus

Im nächsten Jahr gehen die Sanierungsarbeiten an Stadtilms Rathaus weiter, dann kommt der Westflügel in die Kur.

„Das wichtigste für uns ist, dass wir auch im nächsten Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und damit arbeiten können“, sagt Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (parteilos). Und das ist nach dem schwierigen Jahr 2020 mit der Corona-Krise ja durchaus keine Selbstverständlichkeit. Außerdem kommt mach ohne neue Kreditaufnahmen aus, was ebenfalls nicht überall so ist.

Das alles ist nach Petermanns Worten auch durch die jüngst beschlossenen Finanzhilfen des Landes für die Kommunen und durch eine neue Steuerschätzung möglich geworden, „wir können schon ein bisschen stolz sein, das wir das so hingekriegt haben.“ Zwar könne man noch nicht genau sagen, wie es mit den Steuereinnahmen im nächsten Jahr aussehe, aber im Augenblick sehe es ganz gut aus. Mindereinnahmen bei den Gewerbe- und Einkommenssteuern könne man durch die Landeszuweisungen kompensieren. Auch der Landkreis habe für Entlastung durch die niedrige Kreisumlage gesorgt, die die Kommunen zu zahlen haben. Er profitiert laut Petermann natürlich auch durch die Zuweisungen vom Land. Er hofft, dass der Haushalt 2021 noch Ende Januar verabschiedet werden kann, damit alle notwendigen Investitionen auf den Weg gebracht werden können.



Im Vermögenshaushalt sind in den Einnahmen und Ausgaben 2,8 Millionen Euro eingeplant, nicht ganz so viel wie im letzten Jahr. Wichtigste Baumaßnahme wird dabei der vierte Bauabschnitt am Rathaus sein, der Westflügel ist der letzte Gebäudeteil, der noch saniert werden muss, dafür sind rund 700.000 Euro eingeplant, inklusive 400.000 Euro an Fördermitteln. In Griesheim soll ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden, „da haben wir ja dieses Jahr mit den Planungen angefangen.“ Jetzt wartet man auf die Baugenehmigung für dieses etwas über eine Millionen teure Vorhaben. Kommt sie, dann könnte es laut Petermann im Frühjahr losgehen, „es ist zwar unser Wunsch, damit vielleicht noch Ende 2021 fertig zu werden, aber das wird sicherlich schwierig“ Zudem müsse man dann ja auch erst einmal die Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens abwarten. Es ist ein ambitioniertes Projekt, der Standort in der Nähe der Agrargesellschaft jedenfalls sei laut Petermann ideal.



Auch die anderen Wehren werden nicht vergessen, für notwendige Neuanschaffungen bei den Ausrüstungen sind 30.000 Euro eingeplant. „Was dort notwendig ist und gebraucht wird, das wird auch umgesetzt.“



Was die Kindergärten betrifft, so ist die Übernahme der drei in der Kernstadt erfolgt, „da ist auch einiges notwendig, da haben wir pro Einrichtung so zwischen 10.000 und 25.000 Euro für Neuanschaffungen eingeplant.“ Insgesamt stehen für alle Kindergärten rund 117.000 Euro zur Verfügung. Größte Baumaßnahme wird hier in Niederwillingen der Umbau des Kleinkinderbereiches sein – inklusive neuer Küche und Garderobe.



Im Bad soll auch etwas passieren, hier sind die Planungsleistungen mit 250.000 Euro veranschlagt. Hier soll ein Bauantrag gestellt werden. Die Förderung ist etwas schwierig, weil bei der Komplettsanierung des Freibades drei Ministerien beteiligt sind. „Alle sind eigentlich willig, hier wird es bereits im Januar weitere Gespräche geben“, kündigt Petermann an. „Schauen wir mal, wer das meiste Geld gibt, wir haben aber auf alle Fälle sehr positive Signale.“



Außerdem werden in einigen Ortsteilen neue und barrierefreie Bushaltestellen gebaut und die Gemeindesäle in Ordnung gebracht, außerdem laufen die verschiedenen Maßnahmen der Dorferneuerung weiter. Alles in allem bezeichnet Petermann die Vorhaben im nächsten Jahr als „sehr ambitioniert“. Und natürlich hofft man auch in Stadtilm, dass sich nach dem Impfstart vor einigen Tagen die Lage rund um Corona so schnell wie möglich wieder normalisiert. Und damit auch das wirtschaftliche, das gesellschaftliche und das kulturelle Leben. "Das wäre natürlich für jeden von uns, aber vor allem für unsere Vereine ganz wichtig", so Petermann.