Stadtilm wirtschaftet auch 2020 solide

Gudrun Baer ist eine Frau, die für ihre Heimatstadt Stadtilm brennt. Als 2018 das 750. Jubiläum der urkundlichen Ersterwähnung gefeiert wurde, war sie eine derjenigen, die sich ganz besonders ins Zeug legten. Sie stellte den Festumzug zusammen, war an einem Buch mit beteiligt und setzte sich intensiv mit der Geschichte der Stadt auseinander.

„Damals haben wir Impulse gesetzt, die nun wieder verloren zu gehen drohen“, appellierte sie am Donnerstagabend im Stadtrat. In Sachen kultureller und touristischer Vermarktung gebe es in Stadtilm viel Luft nach oben. Sie regte an, ein Netzwerk zu knüpfen von Menschen, die sich für Geschichte interessieren. Mancher Aspekt der Stadthistorie wurde noch nie richtig zu Papier gebracht. Entsprechend mager sind Informationen, die Touristen vor Ort nutzen können. „So etwas zu organisieren, unsere Ausschilderung zu verbessern, sich zu vernetzen – das kostet keine Unsummen“, betonte Baer.

Wenig später wurden ihre Argumente vom Bürgermeister wieder aufgegriffen. Lars Petermann (parteilos) brachte den Haushalt für 2020 ein, Mitte Januar soll er beschlossen werden. Die Vorlage sieht gut aus, denn ein Defizit gibt es nicht. Im Gegenteil: Mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 341 Euro liegt Stadtilm deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 541 Euro. Laufende Kredite können bedient, Investitionen getätigt werden. Und das alles, ohne an der Gebühren- oder Steuerschraube zu drehen. „Unsere Einnahmen sind stabil“, freute sich Petermann, mitteilen zu können. Pflichtaufgaben könne die Stadt ebenso stemmen wie die freiwilligen Ausgaben.

„Das, was Sie angesprochen haben, fällt in den freiwilligen Bereich“, sagte Petermann in Richtung Gudrun Baer. Nach oben schrauben könne man das Budget für solche Aufgaben nicht. Freilich aber die Bemühungen intensivieren, tragfähige Netzwerke zu schaffen. Damit soll sich der zuständige Ausschuss in den nächsten Monaten beschäftigen, regte Petermann an.

Im Haushaltsentwurf stehen zahlreiche Investitionen. So soll mit der Sanierung des Stadtilmer Freibads begonnen werden. Zunächst kommt der Kleinkindbereich in die Kur. In Großliebringen wird ein Kindergarten gebaut, in Griesheim entsteht ein Feuerwehrgerätehaus. Saniert wird zudem der Platz zwischen Teichgartenstraße und Karl-Liebknechtstraße. Allein dieses Projekt schlägt mit einer Million Euro zu Buche. „Auch für das Rathaus müssen wir noch einmal Geld in die Hand nehmen“, so Petermann. Unter anderem muss in Technik investiert werden, denn die Digitalisierung stellt die Verwaltung vor neue Herausforderungen. Sie bringe zwar Arbeitserleichterungen mit sich, kostet aber Geld.

5,4 Millionen Euro an Investitionen schlägt die Verwaltung den Stadträten vor. Nun beraten diese in ihren Fraktionen, ob sie Änderungen wünschen.

Ebenso auf der Tagesordnung stand eine neue Kindergartenbenutzungs- und -gebührensatzung. Zum einen war nach der Fusion mit dem Ilmtal eine einheitliche Satzung nötig. Zum anderen musste eingearbeitet werden, dass Thüringen dem Nachwuchs nun zwei gebührenfreie Jahre gewährt. Positiv für die Eltern: Die Gebühren in den kommunalen Einrichtungen bleiben stabil. Werden Knirpse bis drei Jahre bis fünf Stunden betreut, kostet das 150 Euro, über fünf Stunden sind 195 Euro fällig. Ältere Kinder werden bis fünf Stunden für 105 Euro betreut, die Vollzeitbetreuung schlägt mit 140 Euro zu Buche. Auch die soziale Staffelung bleibt erhalten: Für jedes weitere Kind einer Familie, das einen Kindergarten besucht, sinken die Gebühren um 25 Prozent. Teuer wird es, wenn Eltern versäumen, ihre Kinder vor der Schließzeit abzuholen: 20 Euro pro angefangene halbe Stunde werden in einem solchen Fall in Rechnung gestellt. Mehr, als ein Babysitter kosten würde.