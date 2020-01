Ilm-Kreis. Die Spenden der Sternsinger aus Arnstadt kommen einem Friedensprojekt in Libyen zugute.

Sternsinger sammelten auch im Landratsamt des Ilm-Kreises

Auch in diesem Jahr haben die Sternsinger der Pfarrei Sankt Elisabeth Landrätin Petra Enders (Linke) im Landratsamt in Arnstadt besucht. Philipp, Luise, Frieda, Florian und Louis überbrachten zusammen mit Gemeindereferentin Claudia Wanierke den gesungenen Segen der Heiligen Drei Könige Caspar, Balthasar und Melchior. Mit der Kreidezeichnung über dem Türrahmen segneten sie auch das Landratsamt.

In diesem Jahr sammeln die Kommunikanten für ein Friedensprojekt aus Libyen. Dort wird im friedlichen Dialog an Schulen Religionsunterricht betrieben. Alle Religionen und damit Menschen mit unterschiedlichsten Auffassungen lernen sich kennen. „Das Projekt gefällt mir besonders gut. Nur wenn wir voneinander wissen, können wir auch lernen, einander zu achten. Dafür gebe auch ich gern eine Spende“, so die Landrätin.