Stiller Appell in Arnstadt gegen Gewalt an Frauen

Viola Worsch von der Opferschutzorganisation Weißer Ring im Ilm-Kreis und Andrea Börmke-Nitschke vom Frauen- und Familienzentrum Arnstadt luden am Mittwoch zum stillen Gedenken gegen Gewalt an Frauen ein. Im Elxlebener Weg in Arnstadt entzündeten sie mit weiteren Personen mehrere Kerzen und erinnerten so an eine Frau (40), die an dieser Stelle vor vier Monaten von ihrem seit zwei Jahren getrennt lebenden Ehemann mehrfach überfahren wurde. Die Mutter von zwei Kindern starb wenig später im Krankenhaus. Viola Worsch entzündete später noch Kerzen in der Erfurter Straße in Arnstadt. Dort wurde ein Info-Fenster zum Thema „Gewalt an Frauen“ gestaltet.