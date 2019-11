Der Neubau einer Brücke über die Wohlrose in der Gehrener Schlossallee soll noch bis Ende November 2019 dauern.

Gehren. Beim Bau der neuen Brücke über die Wohlrose in Gehren sind keine Verzögerungen bekannt.

Straßensperrung in Gehren noch bis zum 30. November

Der Neubau einer Brücke über die Wohlrose in der Gehrener Schlossallee wurde erneut von Bürgern in der jüngsten Sitzung des Ortsteilrats hinterfragt. Es gebe Zweifel, ob das Bauwerk tatsächlich noch im November fertig sein wird, hieß es in einer Anfrage aus den Reihen der Einwohner. Wie Ortsteilbürgermeisterin Sabine Krannich (Die Linke) sagte, sei ihr kein anderer Termin bekannt. Auch die Ilmenauer Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Baumaßnahme bis zum 30. November 2019 abgeschlossen ist.