Stützpunktwehr Ilmenau: Mehr Einsätze, fehlender Nachwuchs

Für Marcel Schurz ist es ein besonderer Abend. Denn nach acht Jahren tritt er als Jugendfeuerwehrwart der Wehr Ilmenau zurück. „Leicht ist mir diese Entscheidung sicher nicht gefallen, aber aus privaten, familiären und zeitlichen Gründen habe ich sie getroffen.“ Sein Nachfolger wird Maik Frankenberg, der bei der Jahreshauptversammlung der Stützpunktfeuerwehr des Ilm-Kreises gewählt wird. Sein Stellvertreter ist Pascal Ehrhardt.

Nichtsdestotrotz präsentiert Marcel Schurz noch seinen Jahresabschlussbericht. Die Kinder und Jugendlichen leisten 2019 etwa 1125 Stunden – 19,5 Stunden Öffentlichkeitsarbeit, 66 theoretische Ausbildung, 72,5 Wettkämpfen, 238 praktische Ausbildung und Sonstiges 729,5. Zur Kategorie „Sonstiges“ gehöre auch das Zeltlager oder Plätzchenbacken im Advent. „Dort liegt der Schwerpunkt auf der Jugendarbeit, um Teamfähigkeit und Sozialverhalten zu fördern.“

Mitgliederzahl bei der Jugendwehr rückläufig

Ein kleiner Wermutstropfen: Die Mitgliederzahl der Jugendwehr ist gesunken – von 20 auf 12. Ein Erklärungsversuch: Es gebe viele Freizeitangebote und die Präsenz von digitalen Medien würde es erschweren, Jugendlichen für die Mitarbeit in einer Wehr zu begeistern. „Hier muss künftig intensive Arbeit geleistet werden, um die Einsatzbereitschaft der Wehren aufrecht zu erhalten.“

Ein Jugendlicher wird in die Einsatzabteilung der Ilmenauer Wehr übergeben. Darüber freut sich Wehrführer und Stadtbrandmeister Andreas Meißler. Denn er zählt 83 Feuerwehrleute mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren. Das sei erfreulich, doch am Personalbestand selbst könne weiter gearbeitet werden. Denn mit 310 Einsätzen ist die Zahl auch 2019 „sehr hoch“ – 2018 sind es sogar fünf mehr gewesen. Die Gesamtstunden der Feuerwehrleute liegen bei 4722,26 Stunden. Insgesamt rücken die Männer und Frauen zu 46 Bränden und 194 technischen Hilfeleistungen aus – davon sind 54 Menschenrettungen, wobei 6 Personen nur noch leblos geborgen wurden. Um all dies über das Jahr hin leisten zu können, braucht es eine umfassende Ausbildung – 3007 Stunden.

Schulung für neues Fahrzeug

Besonders stolz ist Andreas Meißler auf den modernen Fuhrpark. Erst am vergangenen Wochenende begrüßen die Floriansjünger das neue Tanklöschfahrzeug 4000. An der Stelle bedankt sich der Wehrführer besonders bei der Technikgruppe, die sich intensiv mit dem Fahrzeug und dem Einbau aller Geräte beschäftigt und dabei viele Nerven gelassen hat. Die Schulung rund um das neue Fahrzeug läuft in dieser Woche, so dass es am Freitag mit in den Einsatz gehen kann.

Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch (CDU) und Kreisbrandinspektor Sebastian Arnold loben die Arbeit der Kameraden. „Ich bin stolz, so eine Feuerwehr in meinem Kreis zu haben.“ Ähnliche Worte findet Beate Misch. Sie als auch Andreas Meißler bedanken sich bei den Familien und Arbeitgebern der Feuerwehrleute, die stets für das Ehrenamt Verständnis aufbringen.

Vor dem gemütlichen Teil ergreift Andreas Meißler noch einmal das Wort. Denn er möchte im Frühjahr 2021 auch einen neuen Wehrführen wählen lassen. „Wehrführer und Stadtbrandmeister sind einfach zu viel, Termine überschneiden sich.“ Er könne sich auch vorstellen, seinen Nachfolger länger einzuarbeiten. „Es gibt viele Jüngere, die es können würden, sie müssen sich nur trauen“, lächelt er zuversichtlich.