Täglich mehrfach frisches Wasser für die Tiere

Das Thermometer steigt am Dienstagmittag schon wieder über die magischen 30 Grad. Dennoch pilgern zahlreiche Einheimische und Gäste in Richtung Heimattierpark in der Kreisstadt. Tatsächlich ist es angenehm in der Fasanerie. Tierparkleiter Maik Wedemann klärt auf. „Wir liegen hier im schönen Tal der Gera, die Sonne bekommen wir erst kurz nach dem Mittag zu sehen und wenige Stunden später verschwindet sie schon wieder.“ Noch ein Vorteil bietet der Tierpark. Zahlreiche große Laubbäume stehen auf dem Gelände, diese sorgen für Sonnenschutz. Bänke stehen ebenso wie der Imbiss im Schatten.