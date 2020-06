Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arnstädter Tafelgarten startet verspätet in die Gartensaison

Eigentlich sollten im Tafelgarten vom Marienstift Arnstadt schon lange Radieschen und Salat zum Ernten herangewachsen sein. Aber auch dort hat die Corona-Krise zugeschlagen. Betreuerin Karolin Fenrich erzählte am Donnerstag beim Ortstermin, dass sie erst vor drei Tagen wieder starten durften. Hier möchte sie besonders Wolfgang Wagner und Thomas Zimmermann loben, die am Hang mit schwerer Technik im Einsatz waren. Das Unkraut war in die Höhe geschossen und musste erst einmal entfernt werden. „So haben wir erst jetzt “, erzählt sie weiter „Porree, Tomaten, Paprika und auch Zucchini pflanzen können.“ Radieschen und Salat kommen dann eben im Spätsommer erst wieder in die Erde.

„Mit dem Saisonstart Anfang Juni haben wir kaum noch Jungpflanzen bekommen“, so die Betreuerin, die darauf eine Bitte an alle Gartenfreunde richten möchte. „Wer kann uns helfen! Wir nehmen alle übrig gebliebenen Jungpflanzen, auch Blumen gerne kostenlos ab“. Die Möglichkeit besteht, diese dann von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr im Jonastal im Verkehrserziehungszentrum bei den Mitarbeitern vom Johannes-Falk-Projekt abzugeben. Karolin Fenrich, Wolfgang Wagner und Andy Amthor (von links) werfen einen lobenden Blick auf den neuen Eingangsbereich im Tafelgarten gleich neben dem Gertrud-Ranft-Haus des Marienstiftes im Floraweg in Arnstadt. Dieser wurde über die Wintermonate angefertigt und soll auch Vögeln einen neuen Nistplatz bieten.

Dieser Tafelgarten wird vom Johannes-Falk-Projekt des Marienstifts mit deren neuer Chefin Melanie Mund betreut. Somit bekommen hier Straffällige eine Chance ihre vom Gericht auferlegten Stunden abzuarbeiten. Aber auch das Jobcenter Arnstadt unterstützt dieses Projekt mit zwölf geförderten Stellen. „Viele der Personen die uns 2019 hier im Tafelgarten unter die Arme gegriffen haben, wollen uns auch in diesem Jahr unterstützten“, so Melanie Mund. Alles was über das Jahr auf den rund 2000 Quadratmetern geerntet wird, kommt immer frisch der Arnstädter Tafel zugute. Das ist eine sehr gute Sache.