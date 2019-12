Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tanz den weihnachtlichen Zydeco in Arnstadt

Die eine denkt beim Akkordeon an gepflegte französische Chansons oder schmachtenden Tango, der andere an die Schüler der Musikschule in Arnstadt mit ihrem klangvollen und oft experimentellen Spiel. In jedem Fall scheint das Akkordeon wieder ziemlich in zu sein und das ist gut so.

Dies bewies im Rahmen der Thüringer Jazzmeile am Freitagabend die aus dem Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt stammende Formation Tango Transit, die mit ihrem Instrumentarium, Akkordeon, Kontrabass und Schlagzeug, den Prinzenhofkeller mächtig aufmischte. Das Trio spielte eine herrliche Melange aus Jazz, Rock, Folklore und Blues, die vor allem durch den französischen Esprit des Zydeco, einer etwas verschärften, rockigeren Spielart des Cajun, geprägt war. Man konnte sich bei dieser ebenso virtuosen wie entspannten Musik gut vorstellen, dass diese von 2004 bis 2012 noch im Duo Akkordeon und Kontrabass fabriziert wurde. Trotzdem erwies sich der Neuzugang des Schlagzeugers Andreas Neubauer mit seiner intensiven Besenarbeit und den frappierenden Rhythmen als eine ungeheure Bereicherung, die wohl alle wohlig genossen. Auch Hanns Höhn, der Bassist, der sein Instrument mal zupfte, mal strich, aber auch durchaus perkussiv zu behandeln wusste, erwies sich als begnadeter und spielfreudiger Musiker. Klassik und Jazz im Spiel vereint Im Zentrum des Interesses stand natürlich das Akkordeon, das von Martin Wagner atemberaubend traktiert wurde. Wohl sämtliche Spielweisen, von Klassik, Folklore und Jazz zu modernsten Klängen, wurden von ihm in abenteuerlichem Spiel vereint. Auch war die Zusammenarbeit im Trio äußerst dicht und der Drive so rasant, dass man sich in die seligen Zeiten von Cream zurückversetzen konnte. Vom Weihnachtslied als langsamer Blues im Walzertakt bis zum rasanten Zydeco führte die Achterbahn, die etliche Tanzwütige von den Stühlen riss. Wann und wo kann man denn auch zu Weihnachtsliedern tanzen? Und ein waschechter Zydeco ist doch, wie seine zarte Schwester, die Cajun-Musik, in erster Linie zum Tanzen da. Die bekannten Weihnachtslieder ertönten im Übrigen (fast) alle, von „Maria durch ein Dornwald ging“ über „O du Fröhliche“ bis zu „Stille Macht“. Es entstand eine faszinierende alternative Hommage an Weihnachten, die stark an Bob Dylans anrührendes Album „Christmas In The Heart“ erinnerte.