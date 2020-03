Taxiunternehmen im Ilm-Kreis kämpfen ums Überleben

„Dramatisch“ nennt Stefan Vogel die Lage auf dem Taxi-Markt. „Wenn sich in den nächsten 14 Tagen nichts tut, gehen 70 bis 80 Prozent der Unternehmen den Bach runter“, so der Chef eines Arnstädter Transport- und Dienstleistungsunternehmens. Er fährt eigenen Angaben zufolge derzeit am Tag 2500 Euro Minus ein. Von 30 Taxifahrern sind nur noch zwei im Einsatz, weil der Bedarf extrem eingebrochen ist.

Im Schülerverkehr waren zehn bis 15 Mitarbeiter beschäftigt. Krankenfahrten oder Fahrten zur Reha sind weggefallen oder nur noch vereinzelt gefragt. Vogel sagt, er habe für seine Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt. „Bis Mai kriege ich das hin, dann muss ich über einen Konkurs nachdenken“, so der Unternehmer. Um Kosten zu reduzieren, hat der Arnstädter bereits Fahrzeuge abgemeldet. „Im Verkehrsamt wollte eine Mitarbeiterin eine schriftliche Begründung und wissen, wie lange die Abmeldung dauern soll. Ich habe geantwortet, bis zum Ende der Pandemie, das der Ministerpräsident auf den 19. April datiert hat“, ärgert sich Vogel über Unverständnis in den Amtsstuben.

„Wir kämpfen ums Überleben“, sagt Andreas Schaa von der Firma Taxi am Bahnhof in Ilmenau. 60 Prozent der Krankenfahrten sind in seiner Firma weggebrochen, zudem fehlen die Fahrten für die Lebenshilfe komplett. Für seine sieben Mitarbeiter hat er Kurzarbeit beantragt. „Wir müssen überbrücken und in Vorleistung gehen. Ob wir das acht Wochen durchhalten, wage ich zu bezweifeln“, so Andreas Schaa weiter.

Freude über ernsthafte Hilfsangebote als Trost

Er hofft auf Fördermittel und denkt, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann. „Das lindert wahrscheinlich nur die größte Not.“ Schaa gibt zu bedenken, dass „die wenigsten Unternehmen ohne Kredite arbeiten und die bedient werden müssen“. Er hat jetzt zwei Fahrzeuge abgemeldet. „Im Verkehrsamt sind sie fast aus allen Wolken gefallen.“

„Fahrten zu Feiern und an Wochenenden sind komplett weggefallen, berichtet Silke Traute von Taxi-Traute aus Herschdorf. Die Firma habe nur noch ein Drittel des Fahrtaufkommens von vor der Coronakrise. „Wir machen momentan hauptsächlich Patientenfahrten und bringen die Leute zur Dialyse oder ins Krankenhaus“, so Silke Traute. Durch die Quarantäne in Neustadt sind aktuell noch einmal zwei Patienten weggefallen. „Wir werden für unsere drei Angestellte Kurzarbeitergeld beantragen, bauen aber derzeit noch Urlaub ab“, so Traute.

„Das trifft die Taxiunternehmen mit voller Gewalt“, sagt Claudia Löhn. Die Chefin von Taxi Ilmenau 6x6 fasst damit zusammen, wie die Lage der Branche derzeit ist. „Wir sind dennoch Tag und Nacht im Einsatz“. Wie Claudia Löhn sagt, musste sie schon Kunden am Telefon beruhigen, die dachten, man dürfe jetzt nicht mehr mit dem Taxi fahren. Das Ilmenauer Unternehmen mit 30 Mitarbeitern musste auch reduzieren. Ab April soll es Kurzarbeit geben. Staatliche Hilfe will Löhn beantragen, hat schon „Berge von Zetteln“ im Büro liegen. Erfreut hat sie, dass von Behörden Anrufe kamen. „Das mit dem Hilfsangebot ist ernst gemeint.“Besondere Vorsichtsmaßnahmen werden offenbar nicht getroffen. Wie Claudia Löhn sagt, kommen die Kunden nicht mehr in Gruppen: „Der Fahrgast sitzt hinten und hat Abstand zum Fahrer“. Silke Traute benutzt für die Krankenfahrten Mundschutz, um den Fahrgast zu schützen.