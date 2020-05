Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Termine für Wahlen im Ilm-Kreis stehen fest

Drei Bürgermeisterwahlen mussten im Ilm-Kreis coronabedingt abgesagt werden. Nun stehen die neuen Wahltermine fest. In Osthausen-Wülfershausen und Elleben wurde bereits zur Einreichung von Wahlvorschlägen aufgefordert. Bis 5. Juni müssen diese Vorschläge bei der Verwaltungsgemeinschaft abgegeben werden. Die Wahlausschüsse entscheiden am 16. Juni über die Zulassung der Wahlvorschläge. Die eigentlichen Wahlen finden dann am 19. Juli statt. Neu gewählt werden muss, weil die Amtszeit des Bürgermeisters in Osthausen-Wülfershausen am 1. Juni regulär endet und der Bürgermeister von Elleben VG-Chef wurde.

In Wildenspring steht der Urnengang am 27. September an. Sollten dort Stichwahlen erforderlich werden, finden diese jeweils 14 Tage nach dem eigentlichen Wahltermin statt.

