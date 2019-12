Theater im Schlossgarten steht gut da

Im Herbst 2020 wird das Theater im Schlossgarten Geburtstag feiern. 25 Jahre sind dann seit Wiedereröffnung der Spielstätte vergangen. „Damals waren wir das modernste Theater in Thüringen, aber wer hat heute schon noch einen 25 Jahre alten Fernseher zu Hause stehen“, machte Reinhard Köhler, Vorsitzender des Theatervereins zu dessen Mitgliederversammlung auf die Problematik aufmerksam, welche den Verein in den letzten Jahren zunehmend beschäftigte. Licht- und Tonpult, Beamer, Scheinwerfer und Lautsprecheranlage entsprachen nicht mehr den Anforderungen moderner Produktionen. Mittlerweile konnte alles erneuert werden. Dank dem finanziellen Einsatz der Stadt, die fürs Gebäude samt Ausstattung zuständig ist, und Dank Fördermitteln vom Land. „Wir haben in den letzten zwei Jahren 35 000 Euro von der Thüringer Staatskanzlei bekommen“, so Reinhard Köhler. „Es war damals die richtige Entscheidung, einen Verein zu gründen, denn wir haben ganz andere Fördermöglichkeiten, als es die Stadt hätte.“ Auch eine neue Telefonanlage, neue Computer und WLAN im Haus waren damit drin. Trotzdem gab es vom Vereinsvorsitzenden eine „Weihnachtswunschliste“ Richtung Stadt. Der Bühnenboden müsste dringend erneuert werden, sagte Köhler. „Die Bretter sind schon so dünn, dass sie nicht mehr abgeschliffen werden könne. Sie leiden bei jedem Bühnenaufbau.“ Auch die Heizungsanlage müsste dringend erneuert werden, sei nicht mehr zeitgemäß.“ Zum einen so Köhler, bräuchte man eine Trennung der Heizung von Theater und Theatercafe, damit beide getrennt abgerechnet und vor allem den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend gesteuert werden können. „Moderne Anlagen reagieren auf die Außentemperatur. Bei uns kann der Hausmeister nur schätzen, wie das Wetter wird“, so Köhler. Dies führe auch zu unnötiger Energieverschwendung. Das weiteren auf der Wunschliste des Theaters: Ein Lager. Denn die zunehmenden Eigenproduktionen bringen eben auch mehr Kostüme und Kulissen mit sich. Die aktuell genutzten Räume in einem Heizhaus der Stadtwerke sind für sperrige Kulissen aber nicht nutzbar. Vor allem aber wünscht sich der Theaterverein einen Anstieg der finanziellen Förderung. 210 000 Euro bekommt man alljährlich von der Stadt. „Das hat sich seit fünf oder sechs Jahren nicht geändert“, so Köhler. „Wir bekommen nicht einmal einen Inflationsausgleich“, ergänzte Frank Sitter, für die Öffentlichkeitsarbeit des Theaters zuständig. „Den hat jetzt der Tierpark bekommen. Wir hätten ihn auch gern“, hofft Reinhard Köhler auf den Stadtrat, der sich bisher immer hinters Theater stellte. Martina Lang, Arnstadts zweite ehrenamtliche Beigeordnete und Schatzmeisterin des Theatervereins, sah da aber wenig Hoffnung. „Noch sind wir in der Haushaltserstellung, ist er nicht ausgeglichen“, sagte sie. Zwar könne der Theaterverein wieder mit den 210 000 Euro rechnen, ein Aufschlag sei aber unwahrscheinlich. Auch wenn Reinhard Köhler davon sprach, dass das Theater „finanzielle solide“ dasteht, so fürchtete er doch um die Wettbewerbsfähigkeit. „Wir befinden uns beim Personal auch im Wettbewerb. Wenn wir nicht mehr Gehalt zahlen können, wird es für uns schwierig, gute Mitarbeiter zu halten.“ Zwar stieg die Zuschauerzahl in der letzten Spielzeit auf 27 000 – Rekord seit Wiedereröffnung. Mehr Einnahmen fürs Theater bedeutet dies aber nicht zwangsläufig. Denn es ist vor allem die Beleibtheit des Weihnachts-Familien-Musicals, die für den Zuwachs sorgt. Das aber kann für Schulen nur deshalb so günstig angeboten werden, weil das Landratsamt mit dem Projekt „Lernen am anderen Ort“ Geld zuschießt. Unterm Strich steht dann die schwarze Null, aber kein Gewinn. „Manche denken, wie haben ja viele Zuschauer, wir müssen auch im Geld schwimmen, dem ist aber nicht so“, betonte Reinhard Köhler. Ergebnislos verliefen die Gespräche mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), um eine institutionelle Landesförderung, wie andere Theater auch, zu bekommen. „Wir sind das Theater in Thüringen mit den meisten Kindern und Jugendlichen“, so Köhler. Längst ei man auch kein reines Beispieltheater mehr. Vielmehr sind dank der Kooperation mit Großstadt Entertainment Paderborn etwa ein Drittel der 120 Vorstellungen pro Jahr Eigenproduktionen. „Aber wir haben noch nie Geld für eine Produktion bekommen, nur für Technik“, so Köhler. „Wenn man sieht, dass Theater wie die Schotte in Erfurt oder das Theaterhaus in Jena, die gefördert werden, weniger Besucher haben, als wir, dann ist das schon ärgerlich. Und würden schon 50 000 Euro pro Jahr viel helfen.“ Ein Bruchteil dessen, was das Land anderen Theatern zuschießt. Somit wird für Intendant Oliver Meier auch weiterhin gelten: Erfolgreiche Programme müssen weniger gut besuchte subventionieren und der Einkauf teurer Produktionen ist einfach nicht drin.