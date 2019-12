Theatervorplatz soll attraktiver werden

Heruntergekommen wirkt der Bereich vor dem Theater in Arnstadt. Der Asphalt auf dem Vorplatz ist gebrochen, bei Regenwetter bilden sich Pfützen. Die oft genutzte Musikmuschel sieht schäbig aus. Immer wieder werden Graffiti aufgesprüht. „Wir könnten hier jede Woche neu malern“, sagt Undine Swatek vom Grünflächenamt. Was sie besonders ärgert: Oberhalb des Platzes rollen oft schwere Lieferwagen über den Parkweg. Der ist bereits völlig zerfahren. „Außerdem leiden die Bäume“, weiß die Fachfrau.

Abhilfe soll nun eine Umgestaltung des Theatervorplatzes bringen. Vor einem Jahr gab der Stadtrat dem Planungsbüro Rau aus Weimar den Auftrag, ein Konzept zu entwickeln, wie bauliche Probleme vor dem Musentempel behoben werden können und wie man gleichzeitig die Aufenthaltsqualität auf dem Areal erhöht.

Brüchiger Asphalt ist Stolperquelle

Karl Georg Rau stellte sein Konzept nun im Bauausschuss vor. Klar ist: Die bisherige Asphaltfläche muss einer neuen weichen, um die Probleme bei der Entwässerung in den Griff zu bekommen. Auch die Muschel soll nicht so bleiben, wie sie ist. Die Bühne wurde vor einigen Jahren vorgesetzt. „Sie ist überdimensioniert und wirkt wie ein Fremdkörper“, so der Experte. Zuschauer empfinden zudem das Geländer als störend. Rau schlägt daher vor, die Muschel zu sanieren und eine neue, kleinere Bühne vorzusetzen, vor der sich zwei Sitzstufen befinden. Vorteil daran ist, dass diese Stufen im Sommer von Spaziergängern genutzt werden können. Und man müsste kein störendes Geländer mehr installieren. Die Muschel selbst soll, wenn sie nicht in betrieb ist, durch ein Gitter verschlossen werden. „Das ist zwar nicht schön, aber effektiv gegen Vandalismusschäden“, weiß Rau.

Laster zerstören Parkweg

Auch die Treppe zum Parkweg oberhalb des Theaters soll in die Kur, die Terrasse neben dem Theatercafé soll erweitert werden. Perspektivisch wird der Parkweg für Lkw gesperrt. Das Theater soll einen Aufzug bekommen, so dass das Café auch von unten aus beliefert werden kann.

Rau schlägt zudem vor, auf der Nordseite des Platzes einen in den Boden ebenerdig eingelassenen Brunnen zu installieren – umgeben von Bänken und zusätzlichen Bäumen. Vorteil des Wasserspiels ist, dass es mit der Kehrmaschine gereinigt werden kann.

Der Parkweg, der zum Café führt, wurde von Lastern zerfahren. Sie sollen das Café künftig von unten aus beliefern. Foto: Hans-Peter Stadermann

Der Umbau des Platzes kostet rund 651.000 Euro, rechnete der Experte vor. Da der Schlossgarten unter Denkmalschutz steht, gibt es derzeit noch ein besonders attraktives Förderprogramm: 80 Prozent würden Land und Bund zuschießen. Angesichts dessen sollte man am besten noch in diesem Jahr loslegen, so Raus Vorschlag.

Hoffen auf hohe Förderung

Ganz so flink geht es aber dann doch nicht. Denn derzeit werden keine Förderzusagen erteilt, da sich das Förderprogramm in der Überarbeitung befindet. Möglicherweise sinkt die Förderquote in den nächsten Monaten. Dessen ungeachtet soll das Vorhaben aber in den Haushalt 2020 eingestellt und dann ein entsprechender Förderantrag gestellt werden. Kommen geringere Zuschüsse als erhofft, muss im Stadtrat noch einmal über das Vorhaben gesprochen werden.

Gebaut werden soll in zwei Abschnitten. Kommt die Fördermittelzusage, könnte es tatsächlich schon im nächsten Jahr losgehen. Architektin Utta Enderlein, die als berufene Bürgerin im Ausschuss sitzt, hofft, dass das Projekt bald umgesetzt wird. Die Strahlkraft des Theaters habe sich durch den neuen Intendanten deutlich erhöht. Dem müsse die Stadt auch durch ein attraktives Umfeld Rechnung tragen. Diese Ansicht teilten auch die übrigen Ausschussmitglieder.