Thörey verlangt den Bau einer Lärmschutzwand

Mit einer Reihe von Forderungen zur Verkehrssituation reagiert der Ortsteilrat auf den Regionalplan Mittelthüringen. Diese bekräftigte jetzt auch der Gemeinderat des Amtes Wachsenburg einstimmig. Allen voran geht es dabei um Schaffung eines Lärmschutzes entlang der Autobahn 4 von der Abfahrt Ichtershausen bis zum Erfurter Kreuz.

Eine Schutzwand sei schon lange versprochen, mahnte man an. In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage nach Vorbild des preisgekrönten Projektes in Neuöttingen könne man gleich noetwas für den Klimaschutz tun. Thöreyer Bürger haben ihr gutes Ackerland eingebracht, ohne dies wären das Industriegebiet Thörey und das Industriegeburt Erfurter Kreuz nicht möglich gewesen“, nimmt Ortsteilbürgermeister Lutz Rolapp (parteilos) das Land in die Pflicht.

Wichtig seien auch Ausgleichsmaßnahmen, betonte er. So müsse der im Bebauungsplan geplante grüne Gürtel am südlichen Ortsrand realisiert werden. „Wenn bei Veränderungen der Landesstraße 1044 (neu) durch das Industriegebiet Bäume gefällt werden, muss die Ersatzpflanzung in der Gemarkung Thörey erfolgen“, so Rolapp weiter. Immerhin stünden entlang der Straße 190 Bäume, die einer eventuellen Erweiterung weichen müssten. Diese Straße von der Abfahrt Neudietendorf bis zur Wolff-Knippenberg-Straße im Industriegebiet vierspurig auszubauen, ist eine weitere Forderung. Auch einen Radweg hat man auf der Agenda. Nicht erweitert sehen möchte man hingegen die Landesstraße 1044 (alt) von der Tankstelle bis zum Ortseingang. Sollte diese Straße doch angefasst werden, dann fordern die Thöreyer den Einbau von verkehrsberuhigenden Maßnahmen ähnlich, wie sie kürzlich in Eischleben erfolgten.

Zudem verlangt der Ortsteilrat eine neue Auffahrrampe auf die A 4 in Richtung Erfurt und eine Begrenzung der Geschwindigkeit auf A 4 und der A 71 fünf Kilometer rund um das Erfurter Kreuz auf 100 Stundenkilometer. Im Ort selbst sollten nur noch 30 Stundenkilometer erlaubt sein. Thörey, so machte Rolapp deutlich, habe am meisten unter der Infrastruktur rund um die Industriegebiete zu leiden. An der Lärmbelästigung sei auch die Ausweisung neuer Wohngebiete gescheitert. Nun sie das Land in der Pflicht, endlich Abhilfe zu schaffen.