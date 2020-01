Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Polizeimusikkorps spielt „Peter und der Wolf“

Unter der Leitung von Christian Beyer gab am Freitag das Thüringer Polizeimusikkorps in der Grundschule Geschwister Scholl in Arnstadt zwei Konzerte in der Turnhalle. Astrid Stiller, Lehrerin der Schule, war es nämlich gelungen, das Orchester in die Kreisstadt zu holen. Genau dieses Orchester hat es sich zur Aufgabe gemacht in heiterer und märchenhafter Stimmung die Schüler an die klassische Musik heranzuführen. Zum ständigen Repertoire des Polizeimusikkorps Thüringen gehört auch das Stück von Sergei Prokofjew „Peter und der Wolf“. Bevor es jedoch so weit war, wurden die einzelnen Instrumente vorgestellt. So kam beim Wolf die Hörner und beim Peter Kontrabass, Klarinette und Saxophon zum Einsatz. Am Ende gab es tobenden Applaus von den Schüler und Lehrern.